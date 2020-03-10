مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر بسبب كورونا
يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية وقف زيارات السجون 10 أيام؛ خشية انتشار عدوى فيروس كورونا بين المعتقلين.
وعبر حسابه على موقع فيسبوك، قال المحامي، خالد علي: هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم؟
ومن جهتها، وصفت الحقوقية، ليلى سويف، قرار تعليق الزيارة في السجون بأنه تكدير وتجويع للمعتقلين.
حد يقول للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بما انه بيحاول يعمل تغييرات في قوانين واجراءات وطرق تلقي الشكاوى: خرجوا الناس من السجون— Mona Seif (@Monasosh) March 9, 2020
خرجوا كل الاطفال من السجون، خرجوا الناس اللي صحتهم بتدهور بقالهم شهور والداخلية بتهمل في رعايتهم عن عمد عشان يتعبوا،
والله لو افراج مؤقت ليحموا حياتهم من اللي ممكن يحصل ،، ايران افرجت عن المحكومين اقل من ٥ سنين ٥٦ الف سجين https://t.co/4XiR0P68Iu— Amal Soliman (@SolimanAmal) March 9, 2020
بلاس تركب دماغك خرج المعتقلين .والمساجين وكفايه ذيادات للعسكريين— Ali Saif (@AliSaif02087306) March 10, 2020
وفك خنقة المعارضين والوقت مناسب رجع تيران وصنافير. وخد خطوة رجاله في موضوع سد النهضه وإفتح الباب لعودة المشردين وتصالح مع نفسك وياريت تكمل جميلك وترحل فالرحيل مطلب ١٠٠ مليون في الإدخال وإضعاف في الخارج وبس
وكانت وزارة الداخلية قد قررت، يوم أمس الإثنين، إيقاف زيارات السجون عملًا بقرار الحكومة المصرية منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.