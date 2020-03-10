سجون مصر
الثلاثاء 10 مارس 2020 18:52

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر بسبب كورونا

الحكومة المصرية تمنع زيارة نزلاء السجون منعًا لتفشي العدوى بفيروس كورونا
الحكومة المصرية تمنع زيارة نزلاء السجون منعًا لتفشي العدوى بفيروس كورونا
رويترز-أرشيفية
أطلق ناشطون مصريون حملة تطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين مؤقتا، لتخفيف الزحام أسوة بدول أخرى.

يأتي ذلك في أعقاب قرار الحكومة المصرية وقف زيارات السجون 10 أيام؛ خشية انتشار عدوى فيروس كورونا بين المعتقلين.

وعبر حسابه على موقع فيسبوك، قال المحامي، خالد علي: هل يمكن إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، مع تعهدهم للنيابة بالحضور أمامها وقت طلبهم؟  

ومن جهتها، وصفت الحقوقية، ليلى سويف، قرار تعليق الزيارة في السجون بأنه تكدير وتجويع للمعتقلين.

وكانت وزارة الداخلية قد قررت، يوم أمس الإثنين، إيقاف زيارات السجون عملًا بقرار الحكومة المصرية منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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عدوى فيروسية
معتقلو الرأي

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