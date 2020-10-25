الولايات المتحدة
الأحد 25 أكتوبر 2020 14:45

مضيفة طيران تتلقى لكمة قوية من إحدى المسافرات (فيديو)

راكبة تصفع مضيفة طيران بقوة بسبب كمامة
مواقع التواصل
تلقت مضيفة جوية في الولايات المتحدة لكمة قوية من مسافرة على متن الطائرة ، طالبتها المضيفة بارتداء الكمامة بشكل صحيح.

وأظهر مقطع فيديو التقط داخل طائرة تابعة لشركة "دلتا" في الولايات المتحدة، راكبة كانت ترتدي قناع الوجه بشكل غير صحيح، وحين وجّهتها إحدى المضيفات قامت المسافرة بتسديد لكمة قوية لها وكالت لها الشتائم. 

وقالت الصحفية في "بي بي سي" سوزان كيانبور، إن المسافرة المجهولة دخلت في جدال حاد على متن الرحلة مساء الإثنين المتجهة من ميامي إلى أتلانتا.

وأعادت سوزان نشر اللقطات التي حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر المسافرة الغاضبة وهو تقترب من المضيفة قبل أن تصفعها على وجهها.

بينما تسمع أصوات أخرى من خلف الكاميرا تقول "إنها في وجهها. لا يمكنك ضرب مضيفة طيران!".

والتقطت راكبة أخرى تدعى لورين إنغلاند، مقطع فيديو آخر للراكبة الجامحة، التي كانت ترتدي القناع حول رقبتها.

وخلال الفيديو يمكن سماع المضيفة وهي تخاطب رفيق المسافرة المعتدية قائلة "ما كان يجب أن تلمسني. لقد دفعتني"، بينما يلصق إصبعه في وجه الموظفة.

وقالت مراسلة بي بي سي كاتي كاي، التي كانت على متن الطائرة أيضًا، إن رجال الشرطة صعدوا إلى الطائرة لإخراج المسافرة، ولكن بعد ذلك حدث توقف آخر على مدرج المطار، مما أدى إلى تأخير الرحلة لفترة أطول.

وكتبت على تويتر "تعامل دلتا مع هذا بمسؤولية كبيرة... لماذا تركب الطائرة في المقام الأول إذا كنت سترفض اتباع قواعد السلامة؟".

وقالت "دلتا" في بيان إن الراكبة ورفيقها طُردا من الطائرة لعدم امتثالهما لتعليمات السلامة.

وقالت شرطة ميامي إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات على صلة بالحادث.

وقالت الشركة "لا يوجد شيء أكثر أهمية من سلامة موظفينا وعملائنا. هذا هو السبب في أن اثنين من العملاء الذين لم يمتثلا لتعليمات سلامة الطاقم طُلب منهم النزول من الطائرة هذا المساء."

وأضافت "لا نتسامح مع العنف من أي نوع وهذا الوضع قيد التحقيق حاليا. نعتذر للعملاء عن تأخير الرحلة بسبب هذا".

المصدر
نيويورك بوست

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