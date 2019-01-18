صناعة السيارات
الجمعة 18 يناير 2019 22:38

مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس-بنز في مصر

مرسيدس-بنز
رويترز
قالت مجموعة دايملر الألمانية في بيان الجمعة إنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس-بنز في مصر.

التفاصيل

  • البيان نقل عن ماركوس شيفر عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم الانتاج في مرسيدس-بنز: مصر موقع جذاب وتنافسي للإنتاج ودعم الأنشطة اللوجيستية.
  • البيان: مع التجميع المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا السوقي.
  • البيان: علاوة على ذلك، مع محفظة منتجاتنا الواسعة النطاق، ومبادرتنا في مجال السيارات الكهربائية وكذلك خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل الحديثة، فإننا جاهزون لدعم السلطات المصرية في المشاريع ذات الصلة.
  • البيان: مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب سيتولى تشييده شريك أعمال محلي.
  • البيان: مسعى التوطين المزمع يجري تطويره بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية.
  • البيان: محادثات تجري مع الحكومة المصرية بشأن مشاريع للبنية التحتية مهمة للدولة.
  • البيان: فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة في مصر و"المدن الذكية" الجديدة المزمعة، فإن دايملر، الشركة الأم لمرسيدس-بنز، عرضت خبرتها في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل الكهربائي والسيارات الكهربائية وكذلك القيادة الذاتية.
  • البيان: لم يتم بعد إبرام اتفاقات تفصيلية.
  • البيان: دايملر شريك صناعي ملتزم وناجح في مصر منذ وقت طويل.
  • البيان: مرسيدس-بنز توفر أكثر من ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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سيارات
مرسيدس بنز
دايملر
مصر

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