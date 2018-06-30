مصمم أزياء ألماني: ملابس ميركل "رزينة "مثل سياستها

رغم ظهورها دائما بنفس تفصيلة السترة، يرى مصمم الأزياء الألماني الشهير فولفغانغ يوب أن ملابس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تناسب سياستها بامتياز.

وقال يوب (73 عاما) في تصريحات لمجلة (ميركيشه ألغماينه تسايتونغ) الألمانية الصادرة اليوم السبت "صار لألمانيا مجددا هوية، عبر السيدة ميركل".

وأوضح يوب "مثلما تبدو السيدة ميركل، دائما بنفس تفصيلة السترة، يبدو أيضا أسلوبها الرزين في السياسة".

وأكد يوب، أن ميركل لن تبدو على نحو جيد إذا اختارت زيا آخر غريبا عمّا اعتادت عليه، مشيرا إلى أن زيها الحالي متناسب على نحو رائع مع منصبها.

وقال يوب" إذا ظهرت المستشارة بفستان مزهر مثل السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، فإن الانتباه سينصرف عن كل ما تريد ميركل تحقيقه.