مصر وليبيا
الاثنين 22 يونيو 2020 12:06

مصطفى بكري: التاريخ يعيد نفسه بين عبد الناصر والسيسي.. ومصريون: النكسة

استغرب مغردون من تشبيه بكري رغم ارتباط عبد الناصر بهزائم عسكرية
الجزيرة
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تغريدة للصحفي المصري مصطفى بكري شبه فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

واستغرب مغردون من تشبيه بكري رغم ارتباط عبد الناصر بهزائم عسكرية، أبرزها هزيمة عام 1967، بينما أكد آخرون أن بكري صدق فيما قاله وأن الهزائم ستلحق السيسي مثلما لحقت بعبد الناصر.

وتأتي هذه التغريدة بينما هدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتدخل عسكريا في ليبيا، في حالة تجاوزت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا خط سرت الجفرة شرقي ليبيا.

وتعد مصر داعما رئيسيا لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حفتر وحاولت خلال الأسابيع الماضية إيجاد مخرج لهزائمه التي مني بها خاصة في محيط طرابلس وترهونة وغربي ليبيا على يد قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، هجوما على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن تتكبد خسائر واسعة وتطرد من محيطها، وتبدأ دعوات حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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