فيروس كورونا
الثلاثاء 17 مارس 2020 12:32

مصر.. 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية بسبب كورونا

وزيرة الصحة والسكان المصرية
(أرشيفية) غيتي
كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، مساء الاثنين، أن الوزارة قررت فرضت الحجر الصحي على 300 أسرة بإحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر.

وقالت الوزيرة في مداخلة مع إحدى الفضائيات، أمس،ـ إن هذه الأسر من نفس المركز في محافظة الدقهلية الذي شهد حالتي وفاة للسيدة عطيات السيد إبراهيم، يوم الخميس وحالة وفاة المواطن أحمد على عامر مأمور الضرائب بمركز بلقاس الذي توفي، الاثنين.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الآن لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن أيضًا فرض إجراءات وقائية مشددة على المحافظات السياحية وعلى المحافظات التي ظهرت بها حالات إصابة مثل الدقهلية والمنيا ودمياط.

كما تقرر إغلاق كافة الأسواق بمركز ومدينة بلقاس بالإضافة إلى سوق المواشي، بحسب وثيقة حكومية نشرتها صفحات محلية.

"ووهان الثانية"

أكد ناشطون مصريون عبر منصات التواصل، أن الفيروس الذي انتشر في إحدى قرى مركز بلقاس، كان سببه امرأة إيطالية جاءت بصحبة جثمان زوجها المتوفي بكورونا، ليواري الثرى في قريته، وكانت تحمل هي الأخرى الفيروس، ونقلته للمعزين ومنهم تلك السيدة التي توفيت الخميس الماضي. 

وتساءل المغردون عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء دخول المرأة وخروجها من البلاد.

وأبدى الناشطون تخوفهم من أن تتحول الدقهلية إلى ووهان الثانية في مصر، وقدّروا الحد الأدنى لعدد سكان القرية المعزولة بنحو 1200 شخص.

وطالبوا الأهالي بتوخي الحذر والتزام البيوت ومنع الاختلاط وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة فقط. وإثر ذلك تصدر وسم (#اقعد_في_بيتك) التفاعل المصري بموقع تويتر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 166 حالة، بعدما سجلت 40 إصابة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة التي ثبت إصابتها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الأولى.

وأشار مجاهد إلى أن حالة الوفاة الأخيرة هي لمواطن مصري يبلغ من العمر 50 عامًا من محافظة الدقهلية وأنه كان مخالطا للسيدة المصرية التي توفت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتًا إلى أن أسرة المتوفي المكونة من 3 أفراد جميعهم جاءت نتائجهم إيجابية. 

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تماماً وتخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان غير مستقرتين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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حجر صحي

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