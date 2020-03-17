مصر.. 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية بسبب كورونا
وقالت الوزيرة في مداخلة مع إحدى الفضائيات، أمس،ـ إن هذه الأسر من نفس المركز في محافظة الدقهلية الذي شهد حالتي وفاة للسيدة عطيات السيد إبراهيم، يوم الخميس وحالة وفاة المواطن أحمد على عامر مأمور الضرائب بمركز بلقاس الذي توفي، الاثنين.
وزيرة الصحة تكشف الإجراءات الجديدة والحاسمة لمواجهة فيروس كورونا خاصة في الأماكن الأكثر تضررا#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/esUkeQxf8N— الحكاية (@Elhekayashow) March 16, 2020
وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الآن لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن أيضًا فرض إجراءات وقائية مشددة على المحافظات السياحية وعلى المحافظات التي ظهرت بها حالات إصابة مثل الدقهلية والمنيا ودمياط.
كما تقرر إغلاق كافة الأسواق بمركز ومدينة بلقاس بالإضافة إلى سوق المواشي، بحسب وثيقة حكومية نشرتها صفحات محلية.
"ووهان الثانية"
أكد ناشطون مصريون عبر منصات التواصل، أن الفيروس الذي انتشر في إحدى قرى مركز بلقاس، كان سببه امرأة إيطالية جاءت بصحبة جثمان زوجها المتوفي بكورونا، ليواري الثرى في قريته، وكانت تحمل هي الأخرى الفيروس، ونقلته للمعزين ومنهم تلك السيدة التي توفيت الخميس الماضي.
وتساءل المغردون عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء دخول المرأة وخروجها من البلاد.
اليوم ١٧ مارس ٢٠٢٠ قرار بوضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي فى بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا— Eng. Mahmoud Soliman (@EMahmoudSoliman) March 17, 2020
أسبوعين والفيروس سارح فى بلقاس والدقهلية والمحافظات المجاورة بسبب ايطالية دخلت البلد من غير ما حد يكلف نفسه ويكشف عليها علشان يتأكد من خلوها من الفيروس https://t.co/bNasP35C43
وأبدى الناشطون تخوفهم من أن تتحول الدقهلية إلى ووهان الثانية في مصر، وقدّروا الحد الأدنى لعدد سكان القرية المعزولة بنحو 1200 شخص.
وطالبوا الأهالي بتوخي الحذر والتزام البيوت ومنع الاختلاط وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة فقط. وإثر ذلك تصدر وسم (#اقعد_في_بيتك) التفاعل المصري بموقع تويتر.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 166 حالة، بعدما سجلت 40 إصابة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة التي ثبت إصابتها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الأولى.
وأشار مجاهد إلى أن حالة الوفاة الأخيرة هي لمواطن مصري يبلغ من العمر 50 عامًا من محافظة الدقهلية وأنه كان مخالطا للسيدة المصرية التي توفت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتًا إلى أن أسرة المتوفي المكونة من 3 أفراد جميعهم جاءت نتائجهم إيجابية.
وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تماماً وتخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان غير مستقرتين.
وفاة الحاله الثانيه لفيروس كرونا ببقاس— أحمد رجب (@elkon222) March 16, 2020
وظهور 7حالات جديدة وتحويلهم للحجر الصحى بالاسماعلية#بلقاس_ووهان_مصر#الزموا_بيوتكم
عاااجل : #مصر منذ قليل— A'ser A.R 🇪🇬 (@Alb___1) March 16, 2020
أحمد عامر - مدينة #بلقاس - محافظة #الدقهلية
توفاه الله منذ قليل بسبب فيرس #كورونا_الجديد
اللهم تقبله شهيد يااارب
ادعوله بالرحمه و للمسلمين بالنجاة pic.twitter.com/t7fjnzpSbl
وزارة الصحة : الدقهلية .. دمياط .. المنيا— سُهير 🍁 (@the_Aprilian) March 16, 2020
أكثر مناطق خطورة..
300 أسرة ف #الدقهلية اتحطوا تحت الحجر الصحي يعني متوسط 1200شخص،ماتتخضوش لو الايام الجاية الارقام ارتفعت جدا
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يارب استر
وفاة سيدة عمرها 60 سنة من الدقهلية بعد إصابتها بفيروس كورونا— تامر أبو عرب (@tamerabuarab) March 12, 2020
السيدة نُقلت لمستشفى المنصورة امبارح مصابة التهاب رئوي حاد وتم سحب عينة لها وجاءت إيجابية
أعتقد ده الإعلان الرسمي لوصول الفيروس مصر، مهم إعلان الطريقة اللي انتقل بيها الفيروس للست، والأهم التفكير الجدي في تعطيل الدراسة
40 حالة جديدة من ضمنهم 35 مصري من ضمنهم 3 افراد من عائلة المتوفي امس من بلقاس اللذي كان مخالطا للسيدة الاولي المتوفية— Ebrahim Hassan (@EbrahimElbor3y) March 16, 2020
الاجمالي 166
التشديد ع محافظات الدقهلية ودمياط والمنيا . pic.twitter.com/DfkudEQU4m
لسه فاكره!!!— Abdo eldesoky (@mrabdo109) March 16, 2020
ولما كنا عمالين نقول الدقهليه من اسبوع فيها مشكله
وبلقاس ف كارثه هناك والناس كانت تشتم فينا وتقول اشاعات
صدقتوا دلوقتي لما حالتين الوفاه من الدقهليه
لازم يحصل الكارثه وبعد كدا تتحرك
فين الناس اللي شتمتني عشان خاطر ها #وزيرة_الصحة pic.twitter.com/mJ3gxMfnbX