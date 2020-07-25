مصر
السبت 25 يوليو 2020 14:38

مصر.. وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة غرقا في الإسكندرية (فيديو)

صورة أرشيفية
مواقع التواصل
شهدت محافظة الإسكندرية شمالي مصر حادثا مأساويا، بعد وفاة 4 أفراد من أسرة واحدة، بينهم 3 أشقاء، غرقا في "شاطئ الصفا" بالمحافظة.

وأظهر مقطع فيديو توقيت غرق الضحايا الأربعة (3 أشقاء وابن خالتهم)، وصراخ والدة الأشقاء الثلاثة طلبا للمساعدة.

ونقلت صحف مصرية عن رئيس الإدارة المركزية للمصايف، اللواء جمال رشاد، قوله إن الشاطئ كان مغلقا، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، في إطار تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن الأسرة توجهت للنزول إلى البحر بعد الفجر تجنبا لدوريات التفتيش عليه.

وأضاف رشاد في تصريحات تلفزيونية، أن شاطئ النخيل بالإسكندرية سيظل مغلقًا لحين إصلاح حواجز الأمواج، وذلك بعد غرق عدد من الأشخاص مؤخرا بالشاطئ.

من جانبه، ناشد الغواص "إيهاب سعد" أهالي الإسكندرية الابتعاد عن نزول البحر في هذه الأيام، وذلك بعد انتشال الجثامين الأربعة.

وقال في منشور عبر حسابه على فيسبوك "أرجوكم يا أهل مصر، بالأخص أهلنا في الإسكندرية، البحر عال، أرجوكم محدش ينزل البحر هذه الأيام، بالأخص في العجمي والساحل".

وحدثت عدة وقائع غرق لمصريين مؤخرا، بسبب التيارات القوية وموجات السحب الذي يحدثه الجزر في الشواطئ.

وقبل أيام، لقي 11 شخصا مصرعهم غرقا، بعدما حاولوا إنقاذ طفل من الغرق.

كما سبق أن أعلنت وحدات الإنقاذ النهري المصرية، عن غرق 7 أشخاص غرب الإسكندرية بينهم سيدتان تسللوا للسباحة مخالفين القرارات الحكومية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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