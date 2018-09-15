السبت 15 سبتمبر 2018 16:13
مصر: وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين بوحدة لـ "الغسيل الكلوي"
أعلنت وزارة الصحة المصرية (السبت) عن وفاة 3 اشخاص وإصابة 33 آخرين بعد خضوعهم لإحدى جلسات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان صحفي:
- وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، تتم صيانتها بواسطة شركة خاصة، هي الشركة الدولية المصرية الهندسية، والتي تعاقدت معها مديرية الشؤون الصحية بالشرقية منذ نحو 6 أشهر.
- الشركة أجرت صيانة لوحدة معالجة المياه أمس (الجمعة) وفي أول جلسة للغسيل الكلوي عقب الصيانة صباح (السبت) ظهرت بعض الأعراض على المرضى توفي على إثرها 3 مرضى ونُقل مصابين آخرين للمستشفى.
- وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، قررت إغلاق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" لحين انتهاء كافة التحقيقات من قبل النيابة العامة، والطب الوقائي، وتحويل جميع حالات الغسيل الكلوي إلى المستشفيات القريبة.
- الوزارة أرسلت 3 فرق لمحافظة الشرقية لمتابعة الأمر، وهم فريق الطب الوقائي لسحب عينات من المصابين ومن صحة البيئة، وفريق من الطب العلاجي وآخر من التفتيش الفني.
قرارات النائب العام المصري:
من جهته أصدر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، قرارا في واقعة وفاة 3 أشخاص وإصابة 33 آخرين من مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم العام بمحافظة الشرقية.
القرار:
- النائب العام أمر بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفى لإجراء المعاينة اللازمة لوحدة الغسيل الكلوي، والتحفظ على الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات الغسيل الكلوي، وسؤال المصابين، وإجراء مناظرة للمتوفين، وندب الطلب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة، وسؤال المختصين بالمستشفى.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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