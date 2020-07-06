مصر: وفاة محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد صراع مع المرض
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 26 من يونيو/حزيران الماضي قراراً بترقية اللواء العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن رئاسة الجمهورية المصرية نعت ببالغ الحزن الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية ومن شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة.
وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان - إن "الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى - عز وجل - أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".
وولد العصار في 3 يونيو/حزيران 1946، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر/تشرين أول كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين.
وحصل العصار على بكالوريوس الهندسة من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير الهندسة الكهربائية، ودكتوراه الهندسة الكهربائية.
وتقلد العصار جميع الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، وعمل مساعدًا لرئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ومساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ومستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.
وشغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة بعد ثورة 25 يناير/كانون أول 2011، وكان مسئولًا عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.
وحصل العصار من قبل على العديد من الأنواط والأوسمة، وهي: وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية مقاتلي أكتوبر 1973، ووسام جوقة الشرف (مرتبة قائد) من فرنسا.