مصر
السبت 12 سبتمبر 2020 15:58

مصر.. وفاة عزمي مجاهد إثر إصابته بكورونا ومغردون يعلقون

عزمي مجاهد لاعب سابق في فريق كرة الطائرة بنادي الزمالك المصري
مواقع التواصل
توفي المذيع والمسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، عزمي مجاهد، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان السبت، إنه ينعي عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة بالاتحاد الذي وافته المنية صباح اليوم.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة عن نجله أمير، تأكيدا بوفاة والده صباح اليوم، واصفة الراحل بأنه "أحد أساطير مصر في لعبة الكرة الطائرة".

وقالت إن "عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وحمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب".

كما حصل عزمي مجاهد، على وسام الرياضة من رئاسة الجمهورية، 4 مرات.

وعمل مجاهد مدربًا لفريق الطائرة بالزمالك، ونال عضوية مجلس إدارة نادي القلعة البيضاء ثم مديرًا للإعلام بالاتحاد المصري، والعلاقات العامة ثم إدارة المتابعة باتحاد الكرة، وفق إعلام محلي. كما عمل مذيعا في عدد من الفضائيات.

وفاة نجم الزمالك السابق عزمي مجاهد بعد إصابته بفيروس كورونا

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Saturday, September 12, 2020

ولم يذكر بيان الاتحاد أو صحيفة أخبار اليوم سبب الوفاة، غير أن وسائل إعلام خاصة في البلاد منها اليوم السابع والشروق، قالت إنها جراء إصابته بفيروس كورونا، دون تفاصيل أكثر.

وحتى الجمعة، وصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا، 100 ألف و708 إصابة من ضمنهم 5 آلاف و607 وفاة، و82 ألفا و473 متعافيا.

وبرز اسم عزمي مجاهد قبل عامين، عندما نشرت قناة "مكملين" تسجيلات صوتية مسربة قالت إنها لمكالمات هاتفية يوجه فيها ضابط مخابرات مصري عزمي مجاهد للهجوم على قطر والكويت.

ويظهر خلال التسريب توجيه "النقيب أشرف" لعزمي مجاهد للهجوم على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسبه.

كما طلب الضابط من مجاهد الهجوم على الكويت ومحاولة إحداث وقيعة بينها وبين قطر.

واحتوت التسريبات على مطالبة "النقيب أشرف"، من الإعلاميين عزمي مجاهد وجابر القرموطي، الحديث في برنامجيهما عن الوضع في اليمن بعد مقتل علي عبد الله صالح.

وطالب النقيب الإعلاميين بأن يقولوا بأن مقتل صالح ليس في مصلحة مصر، لأن مقتله سيخلي الساحة للإخوان المسلمين في اليمن، بحسب تعبيره.

وفي تسريب آخر طالب "النقيب أشرف" عزمي مجاهد بالحديث عن تسليم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لنفسه، وأمره بالحديث عن "سيادة القانون" في مصر على الجميع، كما تحدثا عن الفنان خالد أبو النجا.

وفي اتصال هاتفي، يشكو مجاهد للنقيب من وليد حسني، رئيس قناة "العاصمة" التي كان يعمل بها، ليعده النقيب أشرف بالتدخل لدى القناة قائلا "نسب مشاهدة برنامجك مرتفعة والخلاف ليس في صالحنا في هذا الوقت".

وكشفت التسريبات عن حوار بين ضابط المخابرات "النقيب أشرف" وضابط آخر برتبة مقدم من الأمن الوطني يدعى "المقدم إمام" يطلب منه التدخل لإنهاء خلاف بين الإعلاميين عزمي مجاهد وتامر عبد المنعم.

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن: حفتر أبلغنا التزامه الشخصي بإنهاء الإغلاق النفطي في ليبيا
Thumbnail
مساع مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس واسرائيل.. إليك التفاصيل
Thumbnail
رغم التهديد الأوربي: تركيا تجري مناورات بالذخيرة الحية قبالة الساحل القبرصي
Thumbnail
قوى ليبية تعلن تأسيس "مجلس برقة الأعلى".. ما الهدف؟ (فيديو)
Thumbnail
توقيع مبدئي على اتفاق "المناصب السيادية" بليبيا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

  1. تركيا تخزن قطع غيار الأسلحة المهمة تحسبا للعقوبات الأمريكية
  2. تمريض مستشفى الفيوم يشكو قلة فحص الطواقم الطبية
  3. مقال بـ "ميدل إيست آي": علاقات الإمارات وإسرائيل أكثر من زواج المصلحة
  4. شاهد.. أبرز أحداث جمعة الغضب 28 يناير
  5. الترويج للسجائر الإلكترونية لمساعدة المدخنين على الإقلاع