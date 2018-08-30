مصر
الخميس 30 أغسطس 2018 21:40

مصر.. وفاة المعارض اليساري البارز حسين عبد الرازق

المعارض اليساري المصري، حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع
المعارض اليساري المصري، حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع
أرشيفية
توفي (الخميس) المعارض اليساري المصري البارز، حسين عبد الرازق، الملقب بـ "فارس اليسار النبيل" عن عمر يناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.
  • أعلن حزب التجمع الوطني (أقدم الأحزاب اليسارية بمصر) على فيسبوك، وفاة عبد الرازق، وهو عضو المكتب السياسي للحزب الذي يحوز على (مقعد واحد في البرلمان المصري من أصل 596)، وأحد قياداته التاريخية.
  • الحزب قال إن الوفاة جرت في مستشفى عسكري، جنوبي القاهرة.
  • مطلع أغسطس/آب الجاري، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعلاج عبد الرازق على نفقة الدولة بمستشفى المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، عقب تواتر تقارير إعلامية في وسائل إعلام محلية بشأن تدهور حالته الصحية.
  • عبد الرازق (مواليد 1938) ويلقب بـ "فارس اليسار النبيل"، نظرا لعلاقته التي توصف بـ "الجيدة" بالغالبية العظمى من التيارات السياسية المصرية الأخرى وعدم تورطه في خصومات معها، على مدار العقود السابقة.
  • اشتهر عبد الرازق بمعارضته للنظام المصري خلال عهدي الرئيس المصري الراحل أنور السادات (1970-1981) والرئيس الأسبق حسني مبارك.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مصر
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
حسين عبد الرازق
وفاة معارض مصري

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