مصر
الخميس 13 أغسطس 2020 15:16

مصر.. وفاة القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان داخل سجن العقرب

القيادي بحماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام العريان
أكدت مصادر للجزيرة مباشر،اليوم الخميس، وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل محبسه بسجن العقرب (طرة) سيء السمعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان العريان (66 عاما)، قد اشتكى في جلسات محاكمة سابقة من منعه من العلاج وتعرضه للإهمال الطبي.

كما قال القيادي الراحل في تصريحات سابقة إنه أصيب بفيروس الكبد الوبائي (سي)، داخل السجن وإن الأمن الوطني اعترض على علاجه.

وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات لصحف محلية، إنه تلقى صباح اليوم اتصالا من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية تبلغه بوفاة الدكتور العريان داخل محبسه.

ووفقا لعبد المقصود فإنه وأسرة العريان لم يتمكنا من رؤيته منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون بدعوى إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وعصام العريان هو طبيب وسياسي وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكان العريان قد اعتقل بعد انقلاب عام 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي وأطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وحوكم عصام العريان في قضايا عديدة من بينها اقتحام الحدود الشرقية والتخريب وارتكاب أعمال عنف، وصدرت بحقه أحكام كثيرة بينها المؤبد يوم 30 أغسطس/آب 2014 في القضية المعروفة باسم مسجد الاستقامة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2015 أوراقه إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع حماس، وقضت في اليوم نفسه بإعدامه في القضية الأولى وبالسجن المؤبد في القضية الثانية.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعى حقوقيون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، القيادي الراحل متهمين السلطات المصرية بالقتل عن طريق الإهمال الصحي للمعتقلين داخل السجون.

وطالب المغردون الغاضبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتوقف عن ممارسات القتل البطيء داخل المعتقلات المصرية، مؤكدين أن ما يحدث ما هو إلا تصفية لقيادات المعارضة في مصر.

وتأتي وفاة العريان وسط تحذيرات حقوقية عديدة مصرية ودولية من تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية، مما يزيد من معاناة المعتقلين ومآسيهم ويهدد بالقضاء على كثير منهم لاسيما وأنهم يعيشون بالأساس ظروف احتجاز غير آدمية.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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