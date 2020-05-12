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الثلاثاء 12 مايو 2020 21:17

مصر: وفاة إبراهيم نصر رائد كوميديا "الكاميرا الخفية".. كيف نعاه الفنانون؟

الممثل المصري الراحل إبراهيم نصر
مواقع التواصل
توفي، الثلاثاء، الممثل المصري إبراهيم نصر بعد مشوار فني طويل قدم خلاله أعمالا سينمائية وتلفزيونية عديدة واشتهر بتقديم برنامج (الكاميرا الخفية) في شهر رمضان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، كما قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان إنه "أحد صناع البهجة في عالم الكوميديا، ويعد أسلوبه مدرسة مستقلة ومميزة".

وولد نصر في القاهرة عام 1946 وتخرج في كلية الآداب.

وبدأ مشواره الفني بتقليد الفنانين وشارك في برامج الأطفال قبل أن تفتح السينما أبوابها أمامه.

كما شارك كبار النجوم أفلامهم السينمائية فقدم (مستر كاراتيه) مع الراحل أحمد زكي و(شمس الزناتي) مع عادل إمام و(الستات) مع محمود ياسين و(اكس لارج) مع أحمد حلمي.

كما قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية منها (الرجل والحصان) و(الكابتن جودة) و(ألف ليلة وليلة) و(حارة المحروسة) و(فوق السحاب).

وانتقل إلى مرحلة جديدة بتقديم برنامج (الكاميرا الخفية) الذي حقق له شهرة واسعة داخل مصر وخارجها وابتكر من خلاله شخصية زكية زكريا وصنع فيلما بعنوان (زكية زكريا في البرلمان) عام 2001.

وشيعت جنازة الفنان الراحل من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة نصر، وأصبح وسم #ابراهيم_نصر الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

ونعى فنانون مصريون وعرب الراحل، وتداول نشطاء تويتر مقاطع من أفلامه وأعماله التي شارك فيها، كما تداولوا مشهد من فيلم " إكس لارج" للفنان الراحل مع الفنان أحمد حلمي ويظهر فيه حلمي وهو ينعي خاله "ابراهيم نصر".

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
إبراهيم نصر
مصر
الكاميرا الخفية

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