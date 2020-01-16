مصر
الخميس 16 يناير 2020 15:04

مصر.. وزارة الصحة تمنح رحلة حج لوالدي طبيبة مسيحية

صورة متداولة من زفاف الطبيبة المصرية سماح صليب
مواقع التواصل
تسبب قرار وزارة الصحة المصرية، بسفر والدي طبيبة مسيحية متوفاة ضمن بعثة الحج الرسمية للوزارة هذا العام، في موجة من السخرية والغضب على منصات التواصل الاجتماعية.

وفقدت الطبيبة سماح صليب حياتها مع طبيبة أخرى وسائق وعامل، أمس الأربعاء، في حادث مروري إثر انقلاب أتوبيس طبيبات المنيا جنوبي مصر، أثناء توجههن لحضور مؤتمر صحة المرأة في القاهرة، بعد استدعائهن على عجلة وتهديدهن بالجزاء في حالة عدم الحضور.

وجاء في البيان ضم ذوي المصابين وذوي الطبيبتين المتوفيتين لبعثة رحلة الحج، الأمر الذي أثار تعجب وسخرية رواد مواقع التواصل بسبب وجود ضحية مسيحية بينهن، ويقام عزاؤها اليوم في كنيسة السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بقاعة الأنبا أرسانيوس سمالوط.

البيان جاء بعد نعي نقابة الأطباء وحملة هجوم واسعة طالت الوزيرة هالة زايد بسبب عدم توفير وسائل انتقال آمنه أو قبول عذر الطبيبات بعدم الحضور بسبب ضيق الوقت.

وغرد ناشطون وأطباء على وسم (#دكاترة_المنيا_ضحايا_اهمال_وزارة_الصحة) محملين الوزيرة مسؤولية ما حدث، ومطالبين بمحاسبة المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
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