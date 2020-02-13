مصر.. وائل غنيم يفجر جدلا بتغريدة عن مقتل برلماني سابق وأسرته ترد
وأكد غنيم في تغريدته وفاة أو مقتل العضو السابق في البرلمان مصطفى النجار، ليرد عليه ناشطون بالإفصاح عن مصدر معلومته وسر تأكيده.
وبرأ وائل غنيم ساحة السلطات المصرية من "قتل" مصطفى النجار، معلنًا أن "مقتله" جاء على الحدود المصرية مع السودان، وأنه ليس مختفيا قسريًا كما يقول البعض.
Hi @SenRubioPress, Thanks for standing up for justice but as a friend of Mostafa and someone who investigated the case for weeks I can confirm that he is not in Egyptian custody. He likely died/killed while escaping through the border to Sudan. Was @soltanlife involved in this? https://t.co/SvOXslfWwd— Wael Ghonim (@Ghonim) February 11, 2020
تدوينة وائل غنيم جاءت ردًا، على تغريدة للسيناتور ماركو روبيو والتي طالب فيها السلطات المصرية، اتخاذ جميع الخطوات لتوفير معلومات عن مكان النجار لعائلته.
وغرد روبيو بالتزامن مع مرور 500 يوم من اختفاء النجار، والتي يؤكد ذويه حتى الآن بأن السلطات المصرية متورطة في إخفائه وإصابته بطلق ناري.
وغرد ناشطون على تويتر عبر وسم (#مصطفى_النجار_فين) مطالبين السلطات المصرية بالكشف عن مصير البرلماني السابق والناشط السياسي المصري مصطفى النجار.
من ناحيتها، ردت إيمان شقيقة مصطفى النجار، على مزاعم غنيم قائلة، إن ما يتم تداوله عن شقيقها، تزامنًا، مع حكم المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان اختفائه، يعد محاولة دفاع عن السلطات المصرية.
وأضافت إيمان أن محاولات تبرئة ساحة السلطات المصرية وتأكيد وفاة النجار على الحدود المصرية السودانية تعتبر "محاولات وقحة".
وفي سياق متصل شارك الناشط الحقوقي، طارق حسين، بمقطع فيديو أوضح أن من مسؤولية الدولة المصرية، الإفصاح عن مكان النجار وأن ما يفعله وائل غنيم هو "تضليل وكذب" على حد تعبيره.
دا ردي الأخير يا وائل بخصوص مصطفي و بخصوص النقط الي انت اتكلمت فيها ، ياريت انت بقي تبقي قادر تحدد بوصلتك و الفرق بين الحق والباطل . pic.twitter.com/ZZZErho8kZ— Tarek Hussein (@TarekHussein22) February 12, 2020
والشهر الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار المختفي قسريًا منذ سبتمبر/أيلول 2018.
والنجار هو طبيب أسنان، وكان نائبا بمجلس الشعب (البرلمان) الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل، ومن أبرز الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات ببذل الجهد للعثور على النجار والكشف عن مكان وجوده.
وحوكم النجار على تصريحات أدلى بها في جلسة برلمانية عام 2012 انتقد فيها القضاء لفشله في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين المسالمين في ثورة يناير، واعتبر ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.
وتنفي الحكومة أي دور لها في اعتقال النجار أو إخفائه قسريا، وتصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه "شائعات"، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن النجار ما هو إلا مجرد حلقة في سلسلة طويلة من عمليات الإخفاء القسري يستهدف بها النظام معارضيه.
وائل غنيم في اخر اربع شهور تحول من إنسان مثير للشفقة لشخص غير مسؤول وأخيرا لشخص مضر ومؤذي.— Abdelrahman Ayyash (@3yyash) February 11, 2020
أنا مش عارف صديقي مصطفى النجار عايش وللا لا، وأتمنى من كل قلبي انه يرجع بالسلامة لأهله وحبايبه. 1 pic.twitter.com/PYSm20VUjQ
أي حديث عن وفاة مصطفي النجار بدون معلومات هو والعدم سواء، يوجد حكم محكمة مصرية يلزم وزارة الداخلية بأجلاء مصير النجار ، القانون يقول عدم وجود جثة يعني ان الشخص مختفي ،و اذا صح الحديث عن وفاة مصطفي فيجب ان يكون بمعلومات ويكون لطلب التحقيق مع المسئولين عن مقتله . #مصطفي_النجار_فين— Tarek Hussein (@TarekHussein22) February 11, 2020
مرت 500 يوم كاملة على إخفاء السلطات المصرية النائب البرلماني السابق الدكتور مصطفى النجار، دون أن تكشف عن مصيره رغم الحكم القضائي الذي بلزمها بهذا الأمر.— wael kandil (@waiel65) February 12, 2020
نناشد الاتحاد البرلماني الدولي المساعدة في الحصول على إجابة من البرلمان التابع للنظام الحاكم في مصر على سؤال: أين مصطفى النجار؟ pic.twitter.com/ICvzJqZXHW
500 يوم على اختفاء المواطن #مصطفى_النجار.— رصيف22 (@Raseef22) February 12, 2020
رغم أن الدستور والقانون المصري يلزمان الدولة بإجلاء مصائر مواطنيها المختفين، فإن الدستور والقانون ما هما إلا حبر على ورق بالنسبة للأجهزة الأمنية في #مصر #مصطفى_النجار_فين https://t.co/iHaWzruQu9
وائل غنيم بيأكد للسيناتور الأمريكي ان #مصطفى_النجار ليس فى عهدة المصريين— إسراء الحكيم (@israaelhakeem7) February 11, 2020
و انه قتل أو مات أثناء هروبه للسودان !!!
يعني وائل غنيم عنده معلومات و نظام السيسي ما يعرفش حاجة و مستمر فى الإنكار ؟!
طيب قولنا يا وائل كواحد " حقق فى قضية مصطفى "..جبت معلوماتك منين ؟!#مصطفى_النجار_فين pic.twitter.com/Xx3ZxCH2xc
اكتبوا عن مصطفى النجار— أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) February 12, 2020
اكتبوا عن شاب من أنقى وأطهر الناس
مصطفى مختفي من ٥٠٠ يوم ومحدش يعرف مكانه
اكتبوا وحملوا السلطات المصرية مسئولية الكشف عن مكان مصطفى#مصطفى_النجار_فين pic.twitter.com/6DPmhPohMD
مواطن شارك في ثورة يناير وكان لديه حلم أن تكون مصر أجمل— سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 9, 2020
تسودها العدالة الاجتماعية
ويعيش شعبها بكرامة يستحقها وحرية ينتزعها
ثم صار برلمانيا لأجل أن تكون مصر دولة تحترم القانون والدستور
لذا من حق هذا الوطن أن يكشف أين اختفى #مصطفى_النجار_فين https://t.co/rOH1Ih64vj#صباح_الخيرᅠ
500 يوم على اختفاء مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، القضاء المصري اعترف رسميًا بإن وزارة الداخلية ملزمة بالكشف عن مكانه، لكن كالعادة الداخلية تخترق كل القوانين بموافقة كل الأجهزة السيادية.— Ahmed Gamal Ziada (@AGamalZiada) February 12, 2020
#مصطفى_النجار_فين pic.twitter.com/3sdVwaWiw6