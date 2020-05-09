مصر.. هشام طلعت مصطفى يهاجم منتقدي إعلان "مدينتي".. ماذا قال؟ (فيديو)

هاجم رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى منتقدي إعلان مشروع "مدينتي" الذي بثته عدة فضائيات في شهر رمضان.

وقال مصطفى في مداخلة هاتفية على قناة إم بي مصر إن المنتقدين هم "نفوس غير سوية" مضيفا أن من هاجموا الإعلان هم أشخاص يشعرون بالملل من الجلوس في المنزل فقرروا أن يسلوا عن أنفسهم بالهجوم على الإعلان، قائلا: "ربنا يهديهم" معربا عن حزنه من ذلك الهجوم.

واستطرد قائلا إن الشركة التي أنتجت الإعلان رأت أن يظهر سكان "مدينتي" الحقيقيون للتعبير عن سعادتهم بمنطقتهم.

ودافع عن مشروعه زاعما أنه أضاف قيمة حقيقية للبلد، كما أشار إلى أن شركته لم تسرح أي موظفين أو عمال في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن انتشار جائحة كورونا. واستعرض بعضا مما قال إنها إسهاماته في مشروعات أخرى تخص طبقات فقيرة ومتوسطة.

وكان الإعلان أثار انتقادات عديدة واتهامات له بترسيخ العنصرية والطبقية والتنمر.

ويظهر الإعلان مجموعة من الأشخاص يتحدثون عن الحي السكني وما به من خدمات تغنيهم عن الخروج منه تمامًا، والاكتفاء به، في إشارة لعدم الاختلاط مع باقي المواطنين.

ووصف مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان بـ"المستفز" ورأوا فيه انفصالًا عن الواقع واستقطابًا للطبقات الغنية عن طريق دعوات الانغلاق.

كما وصفوا الإعلان بالتنمر على باقي مدن مصر والطبقة المتوسطة، وجعل البسطاء يشعرون بفقرهم، والترويج لحياة المنتجعات، في وقت يزداد فيه الفقر مع تصاعد أزمة كورونا وتداعياتها.

يشار إلى أن "مدينتي" هو أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى العقارية، التي أفرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مالكها هشام طلعت مصطفى بعد حبسه لسنوات بتهمة التحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

اقرأ أيضا

"طبقية وعنصرية وتنمر".. إعلان "مدينتي" يثير غضبا في مصر (فيديو)