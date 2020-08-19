مصر
الخميس 20 أغسطس 2020 00:16

مصر: هدم مسجد الصحابة يثير غضبا على مواقع التواصل (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو للحظة هدم مسجد الصحابة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة (شمالي البلاد)، من أجل استكمال بناء محور المحمودية.

وعبَّر أهالي المركز عن استيائهم من هدم المسجد، لِما يمثله لهم، مؤكدين صدمتهم من قرار هدمه، وقال مغردون إن هدم المسجد يأتي استمرارًا لسياسة الدولة في هدم دور العبادة.

وسادت حالة من الاستياء مواقع التواصل الاجتماعي، ونعى مغردون حال المساجد في مصر بعد هدم عدد من المساجد لإنشاء محور مروري تنفذه القوات المسلحة.

واستهدفت حملة سابقة للسلطات المصرية هدم 10 مساجد -على طريق ترعة المحمودية- في محافظة الإسكندرية وحدها، بدعوى إنشاء محور المحمودية. 

وخلال أقل من خمسة أشهر فقط، طال الهدم ثمانية مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها، كان آخرها مسجد "الإخلاص"، لينضم إلى مساجد "عزبة سلام"، و"فجر الإسلام"، و"التوحيد"، و"عثمان بن عفان"، و"نور الإسلام"، و"الحمد"، و"العوايد الكبير".

 

وتتوزع المساجد المهدَّمة في مناطق عدة، منها مسجد نور الإسلام في "باكوس"، ومسجد التوحيد بـ"كرموز"، ومسجد عزبة سلام في منطقة "أبو سليمان"، ومسجد عثمان بن عفان بمنطقة "الزوايدة"، ومسجد الحمد بمنطقة "خورشيد".

وسبق أن تعددت التبريرات الرسمية المقدّمة لقرارات هدم المساجد بين الشروع في إنشاء محور مروري جديد يحمل اسم "شريان الأمل"، وما يستلزمه ذلك من ردم "ترعة المحمودية"، وهدم ما حولها بما في ذلك هذه المساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، محمد خشبة، في ديسمبر/كانون أول 2018، إن هدم المساجد جاء بناءً على تعليمات عليا؛ لدخولها في حيز مشروع تنفّذه القوات المسلحة.

وفي وقتٍ لاحق، قال خشبة إن "هدم المساجد العشوائية في منطقة غيط العنب يهدف لإنشاء مساجد جديدة".

وفي السياق ذاته، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير "لكي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني".

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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