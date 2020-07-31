مصر وتونس
الجمعة 31 يوليو 2020 16:50

مصر.. هجوم واسع على نجيب ساويرس بعد تعليقه على برلمان تونس

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس
مواقع التواصل
هاجم مصريون وعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بعد تغريدته التي هاجم فيها موقف البرلمان التونسي من سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي.

وقال ساويرس في تغريدته "الله يكون مع تونس، باع بعض النواب ضميرهم وباعوا بلدهم للشيطان. على حزب قلب تونس أن يغير اسمه فتونس الآن بلا قلب وخانها من لا قلب أو ضمير له".

وطالب مغردون رجل الأعمال المصري بعدم التدخل في الشأن التونسي وأن يركز في الشأن المصري الذي شهد انقلابا على الديمقراطية وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وأمس الخميس، أسقط مجلس نواب الشعب التونسي اليوم الخميس، لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وجدد الثقة به رئيساً للبرلمان.

وهذه المرة الأولى في تونس التي يقرر فيها البرلمان مصير رئيسه، بعد عشر سنوات على الثورة التي أسقطت الرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديمقراطي للبلاد.

ولم تفض نتيجة الاقتراع السري في البرلمان إلى الحصول على الأغلبية المطلقة (109) أصوات، لسحب الثقة، ما يعني استمرار رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في منصبه رئيسا للبرلمان.

وصوّت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها.

وترأس الجلسة النائب الثاني طارق الفتيتي، الذي أكد أن عدد الأصوات كانت 133 صوتا فقط، وأن الأصوات الملغاة كانت 18 صوتا، والبيضاء 2.

المصدر
خدمة سند

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