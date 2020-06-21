مصر
الأحد 21 يونيو 2020 21:01

مصر: نشطاء يقارنون بين تعامل السيسي مع ملفي ليبيا وإثيوبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رويترز
استغرب رواد مواقع التواصل تباين الموقف المصري في ملفي ليبيا وإثيوبيا، بين العسكري والتفاوضي، ووصفوه بـ"العجيب"، مطالبين مصر باستبدال مواقفها حسب مصالح شعبها لا الأجندة السياسية.

وقال مغردون إن موقف مصر مبني على أهمية المواجهة، إذ اعتبر بعضهم أن التدخل التركي في ليبيا، على حد وصفهم، هو ما أجبر مصر على التلويح بالتدخل العسكري.

وقال مدونون إن تغليب الحل العسكري في ليبيا هو ما يشبه "الحرب بالوكالة"، وسيكلف مصر ماديًا، وستكون "نهايتها كنهاية السعودية في اليمن".

يأتي ذلك في أعقاب كلمة متلفزة ألقاها السيسي أمام القوات الجوية بمحافظة مطروح (غربي مصر)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال فيها: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وقال السيسي تعليقًا على الأوضاع في ليبيا إن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أن تجاوز سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة لمصر.

وأضاف: "أهدافنا حماية الحدود الغربية وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا كجزء من الأمن القومي"، وتابع: "الاستعداد القتالي صار أمرًا ضروريًا وحتميًا في ظل حالة الاضطراب التي تسود منطقتنا".

واستنكرت قوات حكومة الوفاق الوطني تصريحات السيسي، التي قال فيها إن "سرت والجفرة خط أحمر"، وعدوها "إعلانا واضحا للحرب وتدخلا سافرا" في شؤون ليبيا.

جاء ذلك في تصريح للعميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم "غرفة عمليات سرت الجفرة" التابعة لقوات حكومة الوفاق، نشرته الصفحة الرسمية للغرفة، وقال دراه: "تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا".

وأضاف: "قواتنا البطلة عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة من مليشيات الكرامة الإرهابية (قوات خليفة حفتر) ومرتزقتهم وداعميهم".

كما سبق ورفضت حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًا) اجتماعًا بالجامعة العربية لمناقشة الأوضاع في ليبيا تقدمت به مصر، ومن قبله رفضت حكومة الوفاق مبادرة تقدمت بها مصر لاحتواء الأزمة في ليبيا.

وقالت حكومة الوفاق إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والذي تدعمه مصر والإمارات وفرنسا والأردن، أصبح "ورقة محروقة"، ولا مكان له في أي تسوية سلمية مقبلة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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