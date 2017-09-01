مصر
الجمعة 1 سبتمبر 2017 10:55

مصر.. نسبة الزواج المبكر للفتيات 14.4%

قال المجلس القومي المصري للمرأة يوم الخميس إن نسبة الزواج المبكر للفتيات ممن تتراوح أعمارهن بين 15 حتى 19 عاما بلغت 14.4%.

وقالت عضو المجلس القومي للمرأة، أحلام حنفي، في بيان إن "نتائج المسح الديموغرافي الصحي في مصر لعام 2014، أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4%".

وأضافت حنفي، أن تلك النسبة تزداد بين ذوات المستوى التعليمي والاقتصادي المنخفض، وأن محافظة القاهرة هي الأعلى في نسبة المتزوجات أقل من 20 عاما بواقع 9.1%.

وتقول دراسة للمجلس القومي المصري للسكان صدرت مؤخرا، إن الزواج المبكر يمثل مخاطر صحية عديدة على الفتاة منها: تسمم الحمل، والولادة المبكرة، وولادة أطفال ناقصي النمو، إضافة إلى ارتفاع احتمالات التعرض للعنف الأسري.

ومؤخرا، شهدت مصر جدلا بشأن مقترح برلماني لخفض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما، حيث لاقى المقترح رفضا على المستويين الحكومي والنسائي.

وتجاوز تعداد المصريين بالداخل والخارج، في أبريل/ نيسان الماضي 100 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المصدر
الأناضول
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