مصر
الخميس 29 أكتوبر 2020 14:16

مصر: نجاه طفلين بأعجوبة من الموت في حادث سير في مدينة نصر (فيديو)

لحظة نجاة التلميذين من الموت بأعجوبة
لحظة نجاة التلميذين من الموت بأعجوبة
مواقع التواصل
أنقذت العناية الإلهية تلميذين مصريين من الموت المحقق بعد انقلاب حافلة مدارس واصطدامها بعدد من السيارات بمنطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأصدرت الداخلية المصرية بيانا، نقلا عن مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، جاء فيه إن ضباط المرور، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تمكنوا من سحب حافلة مدارس عقب انقلابه بشارع مصطفى النحاس، مضيفا أن الحادث أسفر عن إصابة السائق.

وأوضحت التحريات وكاميرات المراقبة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، أنه أثناء سير الأوتوبيس اختلت عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب أوتوبيس مدارس بدون طلاب، كما أسفر عن تهشم سيارتين ملاكي.

وتم نقل سائق الحافلة الى المستشفى لإسعافه بعد إصابته بكسور، وفقا لبيان الداخلية.

وأظهرت التحريات الأولية لرجال المباحث أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة من يد السائق حيث حاول تفادي سيدة أثناء سيره ما أدى إلى انقلابه واصطدام الحافلة بسيارتين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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