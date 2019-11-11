مصر
الاثنين 11 نوفمبر 2019 14:00

مصر: مقتل 3 في حادث إطلاق نار.. ونفي رسمي لاستهداف كمين أمني

صورة من موقع حادث إطلاق النار بمحافظة القليوبية
مواقع التواصل
نفى مصدر بوزارة الداخلية المصرية، صحة ما تداولته بعض المواقع حول إطلاق النار على كمين أمني بالقليوبية، موضحا أنه أثناء جلوس خفيرين برفقة مزارع أطلق عليهم مجهول الرصاص وفر هاربا.
ليس كمينا
  • وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، نقلت عن المصدر الأمني تفاصيل الواقعة، إذ قام شخص مجهول بإطلاق النار على اثنين من الخفراء كانا متواجدين صحبة أحد المواطنين بمنطقة زراعية تابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية في دلتا مصر.
  • المصدر قال إن مطلق الرصاص فر هاربا، وأسفر الحادث عن وفاة خفيرين ومدني.
  • الأجهزة الأمنية تلاحق المشتبه به وتضيق الخناق عليه للقبض عليه وكشف غموض الواقعة وملابساتها، بحسب بوابة "أخبار اليوم" الحكومية.
  • في وقت سابق، اليوم الإثنين، قالت صحف ووسائل إعلام مصرية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على كمين أمنى صغير في قرية كفر الحصافة بمحافظة القليوبية، وفروا هاربين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة خفراء.
المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
صحف مصرية
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الداخلية المصرية

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