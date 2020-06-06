فيروس كورونا
السبت 6 يونيو 2020 23:30

مصر: معدل الإصابات بكورونا في تزايد والوفيات نحو 1200

سجلت مصر 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة، اليوم السبت
غيتي
سجلت مصر 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة، السبت، مقارنة مع 1348 إصابة و40 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1198 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجول الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 6 ملايين و930 ألفًا، توفي منهم أكثر من 400 ألفا، بينما تعافى ما يربو على 3 ملايين و400 ألفا، حسب موقع "وورلد ميترز"، المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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فيروس كورونا
مصر

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