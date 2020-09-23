مظاهرات مصر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 00:24

مصر.. مظاهرات مناهضة للسيسي لليوم الثالث على التوالي (فيديو)

مظاهرات في عدة مدن ومحافظات مصرية ضد السيسي
الجزيرة مباشر
شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، الثلاثاء، مظاهرات لليوم الثالث على التوالي ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واندلعت المظاهرات في منطقة المطرية في العاصمة القاهرة، وقرية الكداية المحاصرة من عناصر الشرطة، والبدرشين والطالبية وعدة مراكز أخرى في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى محافظات أخرى، مثل أسيوط والمنيا والفيوم. 

وقالت مصادر للجزيرة، إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات اليومين الماضيين.

وتشهد مصر استنفارا أمنيا بالتزامن مع دعوات لمظاهرات احتجاجية أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة المصرية.

كما شنت وسائل الإعلام الموالية للنظام هجوما حادا على دعوات التظاهر، واعتبرتها جزءا من مؤامرة خارجية تستهدف إسقاط الدولة.

وقال المحامي خالد علي إن قوات الأمن اعتقلت خلال اليومين الماضيين 25 شخصا، وقال إنه تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر اليوم الثلاثاء.

وأضاف المحامي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن النيابة العامة قررت حبس الموقوفين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتجددت الاحتجاجات استجابة لدعوة المواطن الفنان ورجل الأعمال محمد علي، في وقت تسود حالة من الاحتقان الاجتماعي في مصر بسبب قانون هدم المنازل المعروف بقانون التصالح، والذي يفرض على الفقراء المعنيين بحملات الإزالة رسوما مالية كبيرة مقابل "التصالح" مع الدولة.

وخلال المظاهرات، التي خرجت على مدى اليومين الماضيين بعدد من الأحياء الشعبية والقرى بمحافظات بينها الجيزة والقليوبية والفيوم والإسكندرية، ردد المشاركون هتافات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالحكم العسكري للبلاد ورحيل السيسي.

وخرجت أمس والليلة الماضية مظاهرات رفعت شعارات ضد السيسي في شبرا الخيمة بالقليوبية، وفي الوراق بالجيزة، وهتف المتظاهرون ضد قرارات الرئيس الأخيرة، مطالبين جموع الشعب بالانضمام إليهم، وذلك رغم الاستنفار والتشديد الأمني الذي فرضته قوات الأمن.

كما خرجت مظاهرات في دار السلام التابعة لمحافظة الفيوم استجابة لدعوات التظاهر، وجدد المتظاهرون رفضهم لقانون التصالح الذي أقرّهُ النظام، وطالبوا برحيل السيسي ونظامه، وحملوه مسؤولية تردي الأوضاع.

كما هتف محتجون بمدينة العياط في الجيزة "بالطول بالعرض هنجيب السيسي الأرض".

وكان محمد علي، المقيم في إسبانيا، دعا المصريين إلى مظاهرات جديدة، قائلا إنهم كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا قبل إسقاط السيسي.

المصدر
الجزيرة مباشر

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