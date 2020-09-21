مصر.. مظاهرات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل السيسي (فيديو)

تظاهر مصريون في عدة مناطق ومحافظات لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأظهرت مقاطع فيديو أعدادا من المواطنين في قرية "العطف" بمحافظة الجيزة، وهم يرددون هتافات مناهضة للسيسي.

كما خرج المواطنون في قرية الكداية لليوم الثاني للتظاهر ضد النظام.

الآن: تظاهرات لمواطنين في قرية الكداية بمحافظة الجيزة تطالب برحيل نظام السيسي pic.twitter.com/O2fmiM3T1z — Amr Elqazaz (@amrsalama) September 21, 2020

كما خرج مواطنون للتظاهر ضد السيسي في أطفيح بالجيزة، وكذلك في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

"ارحل يابلحة" هتاف متظاهرين لليوم الثاني على التوالي في أطفيح / الجيزة منذ قليل.

#ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/Py1dloUiyx — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) September 21, 2020

مظاهرات في اطفيح بالجيزة الآن، وهذا فديو لمظاهرات شبرا الخيمة منذ قليل #اقتحموا_مدينة_الانتاج_الاعلامي pic.twitter.com/3JzEXzJ5uV — tarek abosherafa (@tareksherafa1) September 21, 2020

وأيضا خرج مواطنون للتظاهر ضد الرئيس المصري في محافظة الفيوم.

عاجل

الفيوم

طامية

دار السلام pic.twitter.com/T4Ce8Syq9I — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) September 21, 2020

وأمس الأحد، خرجت مظاهرات في عدة مدن ومناطق مصرية تطالب برحيل السيسي، رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.

ومن أهم المناطق التي شهدتها هذه المظاهرات القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.

ودعا المقاول والفنان المصري محمد علي المصريين إلى الخروج في مظاهرات جديدة، قائلاً إنهم "كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا" قبل إسقاط السيسي.

وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لتظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي حي البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة خرجت تظاهرة تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.

وحطم متظاهرون من أهالي قرية الكداية سيارتين لقوات الشرطة المصرية.

وهتف عشرات المتظاهرين ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.

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