مصر
الخميس 10 سبتمبر 2020 22:20

مصر: مظاهرات في الدويقة للتعويض عن منازل أزالتها حكومة السيسي

تظاهر المئات من أهالي منطقة الدويقة في العاصمة المصرية القاهرة أمام حي منشأة ناصر للمطالبة بصرف تعويضات عن منازلهم التي أزالتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحدثت مناوشات بين أفراد من الأهالي دخلوا مبنى الحي وبين عدد من الموظفين.

ونقلت صحف ومواقع مصرية عن مسؤولين قولهم "إنه يجري إزالة 243 عقارا من المناطق العشوائية المهددة للحياة، ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية".

وتتواصل عمليات إزالة بنايات سكنية في عدة مناطق بمحافظات مصر المختلفة مما أدى إلى تشريد ساكنيها وبقاء الكثير منهم بالشوارع.

وأكد السيسي تمسكه بإزالة كافة البنايات المخالفة حتى لو اقتضى الأمر للاستعانة بالجيش.

وتأتي المظاهرات فيما تتصاعد حملة مطالبة برحيل الرئيس المصري، بعد تصريحات له أعرب فيها عن استعداده لمغادرة منصبه إذا طلب الشعب منه ذلك.

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
غضب بعد لوم محقق لضحية اغتصاب جماعي
Thumbnail
تركيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
Thumbnail
عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا
Thumbnail
تحذير جديد: فيروس كورونا قادر على مهاجمة الدماغ
Thumbnail
حوار ليبيا بالمغرب يعلن التوصل لاتفاق "شامل" بشأن تولي المناصب السيادية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له
  2. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  3. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  4. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  5. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد