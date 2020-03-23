مصر: مطالبات بإخلاء سبيل عالم معتقل اكتشف علاجا لكورونا
والسنوسي هو أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر وعمل مستشارا للرئيس الراحل محمد مرسى للبيئة.
ويقبع السنوسي في السجن بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وفاز السنوسي بعدة جوائز محلية أبرزها جائزة الدولة للهيئات والأفراد في العلوم عام 2009، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.
ماذا سيفعل #ابوايفانكا اذا عرف ان— د . محمد الجوادي (@GwadyM) March 23, 2020
عالما مصريا [هو الدكتور و م ] طور لقاحا ضد كورونا
سيكلف فريد الاطرش ينادي عليه
لكنه لن يسمع نداء فريد
عليه في المركز القومي للبحوث
لأنه معار إعارة كاملة من سنتين إلى ………العقرب
بلا واي فاي
كل عقرب وانت طيب يا #ابوايفانكا#أبو التاريخ
وكانت صحيفة روز اليوسف، المقربة من النظام في مصر، قد نشرت تقريرا في يناير/كانون ثاني الماضي أشارت فيه أن المركز القومي للأبحاث، وهو أكبر مراكز الأبحاث في مصر، قد نجح في إيجاد علاج مصري للسيطرة على فيروس كورونا القاتل.
هل تتخيلون أن المشرف على اختراع هذا الدواء الذي يقولون أنه حقق نتائج في علاج #كورونا والذي انتج في 2014 د. #وليد_مرسى_السنوسى أستاذ الفيروسات معتقل في سجون #السيسي منذ عام ونصف— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) March 23, 2020
هكذا يفعلون بالعلماء الذي يحتفي بهم العالم وينتظر منهم الإنقاذ#خرجوا_العلماء https://t.co/9YjV2iqInB
البحث الذي أجرى لاختبار فاعلية العقار وتم اعتماده ونشره في الدوريات العلمية والمتخصصة في سويسرا، يسمى اوكسى لايف، وهو عبارة عن حبيبات أكسجين مذابة، بحسب تقرير الصحيفة.
إلا أن المفاجأة أن التجارب والتي أجريت عام 2014 كانت تحت إشراف الدكتور وليد مرسى السنوسى، والمعتقل حاليا، والدكتورة جميلة الطويل رئيس الوحدة الاستشارية لبحوث الفيروسات والاختبارات الحيوية .
ويقول الباحث الكيميائى مخلوف محمود إبراهيم إن العلاج إنتاج تم اختراعه صمم في بداية الأمر لعلاج الخلايا السرطانية، وبعد أن أعطى نتائج مبهرة في السيطرة على الخلايا المتضررة، وسيطر على تحورها تم تجربته على فيروس سي و #فيروس_كورونا من نوع CORONAVIRUS NL63— الْدْڪْتْوْرْةْ 💉 (@dC00R) March 23, 2020
بأشراف د.وليد مرسى السنوسى، pic.twitter.com/6MdMXtqsMu
اخرجوا العالم د وليد مرسى السنوسي استاذ الفيروسات من السجن— Basim AlhajQassim (@basimnyq) March 23, 2020
يا بلد عبد العاطى هذا العالم اخترع دواء لعلاج كورونا 2014#كورونا#مصر#بص_حضرتك_انت_مش_واخد_بالك
الله يكرمك يا دكتور مصر كلها عرفت الدكتور وليد السنوسي انهاردة من حضرتك وكله بينادي بالإفراج عنه pic.twitter.com/vOBlZsgbp5— Ayman Ahmed (@Ayman1011yahoo1) March 23, 2020
ألا فليبغ الحاضر الغائب، أن الدكتور وليد مرسي السنوسي أستاذ الفيروسات، حاصل جائزة الدولة التقديرية في عهد مبارك لجهوده ، والذي نشرت مجلة روزا اليوسف الحكومية أنه توصل في 2014 لاكتشاف علاج لكورونا وفيروس سي في المعتقل الآن. (قلت لي كورونا؟؟ أيوه كورونا.. لأنه كورونا ظهر في 2003)— سلامة في خير (@m_ve80l) March 23, 2020
فاكرين الدكتور / وليد مرسي السنوسي— Amir Masr (@AmirMasr3) March 23, 2020
الدكتور / في المركز القومي للبحوث
اللي كرمته مصر سنة 2010 علشان
قدر يكتشف علاج لفيروس كورونا
والعلاج تم إعتماده في سويسرا
الدكتور ده معتقل علشان إخوان
= معقول الدكتور ده فالسجون
و عبدالعاطي كفته حر طليق pic.twitter.com/cibAJ3k1vr
تعرفوا ان هذا الشخص المحترم هو— (دنجوان) أبو أسماء (@shaaalamll) March 23, 2020
د/وليد السنوسي استاذ الفيروسات
عالم مصري متميز وكان يشرف عام 2014 ع علاج #كورونا من نوع NL63 والذي يستخدم كتجارب علاج الان بالصين وفرنسا....
ومن الممكن ان يطور العلاج لينقذ العالم.
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هو الان في المعتقل #خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون pic.twitter.com/HHla5Fqwgn
اعتقال الاستاذ د.وليد مرسي السنوسي مكتشف أول علاج لفيروس #كورونا الذي تم اعتماده في #سويسرا— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 23, 2020
الدكتور كرمته #مصر في 2010 وحاليًا بيحاولوا يسرقوا مجهوده وينسبوا الفضل لنفسهم بدل ما يخرجوه من السجن يساعد العالم كله باسم مصر في تخطي هذا الوباء العالمي#وليد_مرسي_السنوسي pic.twitter.com/IaJvuWbtn2
مصر تعتقل مكتشف علاج فيروس كورونا الدكتور #وليد_السنوسي الاستاذ بالمركز القومي للبحوث والتهمة اخوان pic.twitter.com/TQEqAbGFlN— Eman ElGarhy (@EmanElGarhy19) March 23, 2020