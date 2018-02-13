مصر
الثلاثاء 13 فبراير 2018 21:20

مصر: مصرع 4 سجناء أجانب إثر انقلاب سيارة شرطية كانت تقلهم

سيارة شرطة مصرية لنقل السجناء (أرشيفية)
سيارة شرطة مصرية لنقل السجناء (أرشيفية)
غيتي
لقى 4 سجناء أجانب بينهم سودانيان اثنان مصرعهما (الثلاثاء) إثر انقلاب سيارة شرطية لنقل السجناء قرب مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، شرقي مصر.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء نقلا عن بوابة صحيفة الأهرام (حكومية)، أن "اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى اليوم إخطارًا، بانقلاب سيارة ترحيلات عدد من المتهمين في طريقهم إلى محكمة سفاجا (شرق)، واصطدمت بها سيارة نقل، ما أدى إلى انقلاب سيارة الترحيلات قبل وصولها إلى مدينة سفاجا بحوالي 5 كم".

وإثر انقلاب السيارة لقي 4 متهمين مصرعهم هم سودانيان، وهندي، وباكستاني، بينما أصيب 13 آخرون هم 4 إيرانيين، و5 سودانيين، وهندي، و3 مصريين، وفق المصدر ذاته.

ووفق الصحيفة الحكومية، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي (حكومي)، دون تفاصيل أكثر.

ولم يقدم المصدر تفاصيل حول التهم التي كانت تواجه الضحايا والمصابين، غير أن محافظة البحر الأحمر إحدى المحافظات السياحية التي تتواجد فيها جنسيات عديدة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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انقلاب سيارة شرطية
سودانيان
مدينة سفاجا
الهند
باكستان
السودان

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