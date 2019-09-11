الأربعاء 11 سبتمبر 2019 21:49
مصر.. مصرع 10 أشخاص في حادث سير بمحافظة الجيزة [فيديو]
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، في حادث سير غرب العاصمة المصرية القاهرة.
سقوط حافلة نقل ركاب
- مصدر أمني مصري قال لصحف مصرية إن عدد المتوفين بلغ 10 أشخاص، إثر سقوط حافلة نقل ركاب (ميكروباص) من أعلى محور سير بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة المصرية.
- في وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث السير، وأنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى حكومي.
- أشار مسؤول بالوزارة إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف.
- تتكرر حوادث الطرقات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان، ورعونة القيادة، وسوء حالة الطرقات، وتهالك السيارات، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل سقوط حافلة الركاب من أعلى الكوبري، ومحاولة مواطنين الهروب من المكان قبل سقوط الحافلة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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