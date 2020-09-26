مصر: مستثمرون يتهمون الجيش بالاستيلاء على أراضيهم لتأجيرها لهم (فيديو)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو لاستغاثات ملاك نحو 3500 فدان من الأراضي الصحراوية المستصلحة، من محاولة استيلاء الجيش على أراضيهم.

واشتكى ملاك الأرض التي تقع بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة شمالي مصر، وتقوم بتصدير ما قيمته 6 مليارات جنيه من المنتجات الزراعي، بخلاف ما تورده للسوق المحلية، من محاولة مشروع مستقبل مصر التابع للجيش المصري الاستيلاء على أراضيهم، وإجبارهم على التنازل عنها، ثم التوقيع على عقود إيجار من الجمعية.

استغاثة الي السيد الرئيس:عبدالفتاح السيسي (1) Posted by ‎مزرعة الفاروق للأنتاج الحيواني‎ on Sunday, 30 August 2020

وأفاد أصحاب الأرض أنهم تملكوها بعقود صحيحة من محافظة البحيرة منذ عام 1991، كما أنهم حاصلون على تراخيص رسمية بحفر آبار المياه، وتصاريح توصيل المرافق مثل الكهرباء، ويملكون حيازات زراعية.

وحسب ملاك الأراضي فإنه يعمل بهذه الأراضي نحو 600 فرد بصفة دائمة، كما يعمل بها نحو 5000 فرد بصفة مؤقتة.

استغاثة الي السيد الرئيس :عبدالفتاح السيسي (2) Posted by ‎مزرعة الفاروق للأنتاج الحيواني‎ on Wednesday, 2 September 2020

وأفاد الملاك أن محافظ البحيرة قد رفض مقابلتهم والاستماع لشكواهم، كما توجهوا لرئاسة مجلس الوزراء بالشكوى دون جدوى.

وناشد المزارعون الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل للحفاظ على ممتلكاتهم التي أنفقوا عليها أموالهم وأفنوا فيها أعمارهم.

استغاثة الي السيد الرئيس : عبدالفتاح السيسي (3) الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي Posted by ‎مزرعة الفاروق للأنتاج الحيواني‎ on Thursday, 24 September 2020

وأفاد نجل أحد الملاك أن أحد ضباط الجيش قد استدعى أباه من أجل التوقيع على تنازل عن الأرض التي يملكها، والتوقيع على عقد استئجارها من مشروع مستقبل مصر، وعندما رفض والده التوقيع قام الضابط بتحويله إلى النيابة العسكرية.

مشروع مستقبل مصر

في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري اجتمع السيسى مع وزير الدولة للإنتاج الحربى محمد أحمد مرسى، وقائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى اللواء أمير سيد أحمد، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية اللواء محمد أمين.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لمشروع "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس على مراحل العمل بمحاور المشروع، والذى يهدف إلى تعظيم الإنتاج الزراعى من المحاصيل الرئيسية عن طريق استصلاح وزراعة أجزاء من الصحراء الغربية، ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عما يتيحه من فرص واعدة للاستثمار الزراعى بتلك المنطقة.