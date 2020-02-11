مصر
الثلاثاء 11 فبراير 2020 23:10

مصر: مسؤول حزب يلقى حتفه خلال افتتاح مقر جديد

حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية
حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية
مواقع مصرية
قالت تقارير إخبارية مصرية إن نائب رئيس حزب سياسي لقي حتفه خلال افتتاح مقر جديد للحزب، بعد أن سقط به مصعد العقار من الطابق السادس في محافظة السويس بشمال مصر.

وذكرت التقارير أن نائب رئيس حزب "الحرية" اللواء حسن ناجي، لقي حتفه بعد أن هوى به المصعد الذي استقله للصعود للمقر الجديد للحزب في الطابق السادس.

وصعد نائب رئيس الحزب برفقة عضو آخر إلى الشقة مقر الحزب جديد السويس بالدور السادس بالعقار، واستقلا المصعد، إلا أنهما قبل وصولهما للشقة سقط بهم المصعد أسفل العقار.

وكان هناك شخص ثالث خرج سليمًا من المصعد قبل سقوطه بقيادي الحزب عندما نزل منه في الطابق السادس إلا إنه فجأة سقط المصعد بالمسؤولين الحزبيين الآخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
مصر
وفاة
حزب الحرية

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