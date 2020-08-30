مصر
الأحد 30 أغسطس 2020 11:32

مصر.. مرتضى منصور يستهزئ برئيس الوزراء ووزير الرياضة (فيديو)

رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور
مواقع التواصل
وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور إهانات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسبب ما قال إنه عدم تلبية رئيس الوزراء لأي دعوة وجهت له من النادي للمشاركة في احتفالاته.

ووجه منصور كلامه لرئيس الوزراء خلال كلمة له في النادي قائلا "حضرتك مين؟؟ حضرتك إيه؟؟ مش واخد بالي".

واحتد منصور في كلامه عقب افتتاح مشروعات في النادي قائلا إن رئيس الوزراء لم يستجب لأي دعوة وجهت له من نادي الزمالك للمشاركة في الافتتاح أو يقدم اعتذارا عنها، على حد قوله.

كما احتد منصور في كلامه على وزير الرياضة أشرف صبحي الذي حضر افتتاح المشروعات في النادي، إثر إبداء الوزير رفضه للتصريحات الموجهة لمدبولي.

وقال منصور لوزير الرياضة "لماذا عدت مرة أخرى أنا طلبت من حضرتك تمشي"، وأضاف "من فضل حضرتك روّح".

وبعد ذلك بيوم، نفى منصور في فيديو بثه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون بدر منه أي لفظ يمثل إهانة لرئيس الوزراء المصري.

وقال منصور إنه كان يشعر بالغضب وعبر عن هذا الغضب دون ألفاظ مسيئة، وهو ما قوبل بردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسجيل التراجع كاملا:

المصدر
الجزيرة مباشر

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