فيروس كورونا
الاثنين 16 مارس 2020 13:58

مصر.. مخاوف من بؤرة لكورونا في الدقهلية بعد إغلاق مدرستين (فيديو)

قالت مواقع إخبارية مصرية وصفحات محلية، إن مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية يشهد مخاوف من تحوله إلى بؤرة لفيروس كورونا المستجد، بعد تداول قرار بإغلاق مدرستين لمدة غير محددة.

وانتشرت مقاطع مصورة لتوزيع كمامات وكحول معقم وقفازات طبية، مجانًا على المواطنين في المنطقة والسوق في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

ولم تقدم وزارتا الصحة والتعليم في مصر، أي تصريحات بشأن وجود حالات من عدمه، سوى تصريح لوزير التعليم في أحد البرامج الحوارية بأن إحدى المدارس بمركز بلقاس تم اكتشاف حالة إيجابية فيها.

ونفذت السلطات في الدقهلية حملات أمنية للتأكد من تعليق أماكن الأنشطة التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الحالة المصرية الوحيدة المتوفية بفيروس كورونا هي سيدة من محافظة الدقهلية الواقعة شمال شرق دلتا النيل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس، ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 126من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، بينما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية دراسة طبية كندية تقدر أعداد مصابي كورونا في مصر بنحو 19 ألفا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
كورونا
مصر
بلقاس

اقرأ أيضا

Thumbnail
صحف: ترمب يسعى للاستحواذ على لقاح ألماني ضد كورونا وحصره على الأمريكيين
Thumbnail
كورونا.. أول وفاة في البحرين وإصابات جديدة في الكويت وفلسطين والأردن
Thumbnail
التلغراف: الإيطاليون فوق 80 عاما سيتركون للموت
Thumbnail
مسؤول فرنسي: إصابات كورونا تتضاعف والوضع مقلق جدا ويتدهور بسرعة
Thumbnail
أضافت منافسيها.. شركة تتفرد بإعلان إنساني عن كورونا (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. صحف: ترمب يسعى للاستحواذ على لقاح ألماني ضد كورونا وحصره على الأمريكيين
  2. كورونا.. أول وفاة في البحرين وإصابات جديدة في الكويت وفلسطين والأردن
  3. التلغراف: الإيطاليون فوق 80 عاما سيتركون للموت
  4. مسؤول فرنسي: إصابات كورونا تتضاعف والوضع مقلق جدا ويتدهور بسرعة
  5. أضافت منافسيها.. شركة تتفرد بإعلان إنساني عن كورونا (فيديو)