مصر
الجمعة 25 سبتمبر 2020 15:08

مصر: محمد علي يبث أول رسالة في جمعة الغضب (فيديو)

المقاول والمعارض المصري محمد علي دعا المصريين إلى جمعة غضب للإطاحة بحكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بث الفنان والمقاول المصري محمد علي مقطع فيديو عبر صفحته على فيس بوك موجها أول رسالة للشعب المصري في جمعة الغضب.

وقال محمد علي في رسالته: صباح الخير، على أهلي وناسي، شعب مصر العظيم.

إن شاء الله ربنا هيكرمنا النهارده، ونحرر بلدنا، وتشرق شمس الحرية على شعب مصر، وأرض مصر، مصر الكنانة، مصر العظيمة، مصر الحرة الآمنة.

وأضاف: ربنا يكرمنا يا رب ويبقى يوم النهارده عالمي، يشهد به العالم كله، إن شعب مصر كسر حاجز الخوف، ورجعت له كرامته تاني.

وتابع: أنا معكم ثانية بثانية في الشارع، ربنا يكرمنا وينصرنا، ويرحل عبد الفتاح السيسي الخائن.

وأنهى محمد علي رسالته بقوله: أحبكم في الله، ربنا ينصرنا.

ثوار احرار أبطال ميحكمناش السفاح عبد الفتاح #جمعه_غضب_25_سبتمبر #هترحل_يا_سيسي

Posted by ‎أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets‎ on Friday, 25 September 2020
جمعة الغضب

كانت الدعوات قد تصاعدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس وصبااح ليوم الجمعة للمشاركة في "جمعة غضب" ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت الدعوات من ناشطين ومعارضين تحت وسم "#جمعه_الغضب_25 سبتمبر".

وأطلق ناشطون الوسم استكمالا لدعوات مظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول التي لاقت استجابة في عدد من المدن والقرى.

وتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر؛ إذ تفاعل معه مصريون بأكثر من 170 ألف تغريدة.

وجدد ناشطون ومغردون دعواتهم لتظاهرات في كل أنحاء مصر لتكون "جمعة غضب" على غرار "ثورة 25 يناير" 2011.

الثورة مستمرة

وقال محمد علي، في صفحته على فيسبوك: "الثورة مستمرة إلى أن نحرر بلدنا العظيمة مصر من يد عبد الفتاح".

 

Posted by ‎أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets‎ on Thursday, 24 September 2020

ولليوم الخامس على التوالي، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية مظاهرات ليلية تطالب برحيل السيسي؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وردد المتظاهرون شعارات ضد النظام، من قبيل: "ارحل يا سيسي" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

وتزامنا مع تصاعد وتيرة المظاهرات المطالبة برحيل السيسي، تشهد بعض الشوارع المصرية انتشارا أمنيا كثيفا.

والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض محمد علي، إلى تنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

المصدر
الجزيرة مباشر
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محمد علي
جمعة الغضب
السيسي

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