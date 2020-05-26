فيروس كورونا
الثلاثاء 26 مايو 2020 10:49

مصر.. محاولة تهريب جثمان ضحية كورونا والشرطة تتدخل (فيديو)

محاولات أخذ الجثمان بالقوة
مواقع التواصل
كارثة شهدتها مستشفى فاقوس بمحافظة الشرقية شمالي مصر، بعد محاولة أهل متوفاة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أخذ جثتها بالقوة بينما تدخلت الشرطة ومنعتهم.

وفوجئت إدارة مستشفى حميات فاقوس، بأهالي الضحية يقتحمون المستشفى ويحملون الجثمان للخروج به ودفنه بمعرفتهم، ولم تكن نتائج المسحات ظهرت بعد.

وقام الأهالي بوضع الجثمان على سيارة ربع نقل تمهيدًا لدفنه في مقابر العائلة، فتم على الفور إبلاغ الشرطة التي أعادت الجثمان إلى المستشفى لدفنه تحت إشراف الطب الوقائي، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح محافظ الشرقية، في مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن الجثمان يعود لمسنة عمرها 73 عاما، تعجل ذووها دفنها عقب موتها، وأخذوا جثمانها فى سيارة نصف نقل، واصفًا الواقعة بأنها "فى منتهى الخطورة وغير مبرر على الإطلاق".

وأضاف "بعد تجهيز المرأة ووضعها فى الكيس من الطب الوقائي، تأخر ت سيارة الإسعاف التى ستنقلها الأمر الذى جعل ذويها يتعجلون وأخذوه فعلاً، ووضعوه فى عربة نصف نقل.. ونحن اتصلنا بمدير الأمن، وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى، وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع".

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر.. "الصحة" تحمل أطباء المنيرة مسؤولية وفاة زميلهم وليد يحيى
Thumbnail
النتائج في يوليو.. نوفافاكس تبدأ تجربة لقاح "المناعة القوية" لكورونا
Thumbnail
القره داغي: ما يتحقق على أرض ليبيا انتصارات للثورة ضد الدكتاتورية
Thumbnail
هولندا: حيوان المينك أصاب شخصين بفيروس كورونا
Thumbnail
الصحة العالمية تحذر من "ذروة ثانية" في مناطق يتراجع فيها كورونا

الأكثر قراءة

  1. مصر.. "الصحة" تحمل أطباء المنيرة مسؤولية وفاة زميلهم وليد يحيى
  2. النتائج في يوليو.. نوفافاكس تبدأ تجربة لقاح "المناعة القوية" لكورونا
  3. مصر.. محاولة تهريب جثمان ضحية كورونا والشرطة تتدخل (فيديو)
  4. القره داغي: ما يتحقق على أرض ليبيا انتصارات للثورة ضد الدكتاتورية
  5. هولندا: حيوان المينك أصاب شخصين بفيروس كورونا