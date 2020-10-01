مصر.. محامٍ مقرب من النظام يفضح كيفية اختيار نواب البرلمان (فيديو)
المحامي طارق سعيد قال في المقطع "أصحاب كثير جدا قالوا لي يا أستاذ طارق خللي بالك قبل ما تعمل الفيديو ده هيأذوك، ويحطوك في دماغهم، وهيعملوا لك".
وتابع "قعدت أسأل سؤال كده مع نفسي هو مين اللي يأذيني؟ محدش له عندي حاجة، أنا مواطن في البلد دي".
وأردف "لو أي سيادته أو حضرته، هو قاعد فترة مؤقتة وفي الآخر هو أخذ امتيازات الوظيفة بتاعته وأخذ امتيازات خدمته لينا علشان ما يذلناش".
فيديو لمحامي مصري مقرب من النظام يفضح كيفية اختيار نواب البرلمان في مصر
حُذِفَ بعد ساعات من نشره.. فيديو لمحامي مصري مقرب من النظام يفضح كيفية اختيار نواب البرلمان في #مصرPosted by قناة الجزيرة مباشر - Aljazeera Mubasher Channel on Wednesday, 30 September 2020
وعن سوء اختيارات أعضاء مجلس النواب قال "قعدوا يقولوا الدولة والشباب والكوتة والبنات، كذب، هتدفع كام؟ معاك كام؟".
واستطرد "يا جماعة احنا مش كده يا جماعة البلد دي نظيفة قوي إنتم ليه بتطلعوا النماذج ( .... ) دي واحد طالعله فيلم ( ....) وهو (...) مع واحدة وتخليه عضو مجلس شيوخ ليه؟ علشان بيدفع فلوس. واحد ثاني أسوأ منه ابنه ييجي، علشان هددكم وخوفكم".
طارق جميل سعيد من أشهر محامين مصر، محامي مغتصبي الفيرمونت ومحامي الولد المتحرش بتاع اون دا رن والدكتور المتحرش باسم سمير وكذا ضابط شرطة بعد ثورة يناير ومن المحسوبين علي النظام وعصبيته دي وهلفطته بكلمتين أكيد علشان مادخلش المجلس مش علشان مواطن مصري شريف والبوقين دول https://t.co/yenFcFi6nl— هدير شلبي (@hadirshalaby) September 29, 2020
ثم وجه حديثه للمصريين مستنكرا قبولهم لهذه الأوضاع قائلا "إنتم ازاي يا مصريين مستحملين كده؟ إزاي سايبين حقوقكم تروح كده؟ إزاي سايببن عضو مجلس تشريعي بيحط قوانين حتبقى عليكم بالفلوس؟".
وتابع "سعادته، وسيادته، وحضرته، الكلام ده انتهى، اللي مش هيحترم نفسه في البلد دي يمشي. محدش يا مصري يقودك بمصلحة اللي بيعطيك يقولك أنا هقودك".
وأضاف "وهو بيقودك يبقى رئيس جمهورية، أو رئيس الجهاز الفلاني في مصر، هو بيأخذ امتيازات، هو مش بيمن عليك، اللي يقولك هسيبك وامشي، قوله امشي فيه غيرك 100 مليون".
اسمع بقي وركز شوية علشان الي فات كله كوووم والفيديو دا كووووم تاني خالص 👌👌 :— COACH SHREIF 3OUF ( SHEKO)🔝 (@shreifouaf) September 29, 2020
المحامي طارق سعيد جميل / وكلام خطير جدا عن كل الي بيحصل وخلاصة لحالة القرف الي احنا عايشنها دي والسكوت والتعريض وغيره 👏👏👏
وماتنساش الفولو و الشير ❤️
الجزء التاني موجود بالكومنت
👇👇👇👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/Bpk05MPFR0
حذف الفيديو
وقام المحامي بحذف الفيديو، وبث فيديو آخر، انتقد فيه تناول قنوات المعارضة المصرية للفيديو الأول قال فيه "الحقيقة أنا باعمل الفيديو ده لأن قنوات الإخوان أخذت الفيديو وفسرته على مزاجها".
وتابع "دا إفلاس، أنا بانتقد وأنا جوه بلدي، ومحدش عمللي حاجة. دولة ديمقراطية وبقول رأيي، ورأيي المجرد، مش اسافر بره وآخذ تمويل واشتم البلد".
وأضاف "أنا لما بانتقد بقول رأيي بحرية، ولا حد عمللي حاجة، ولا حد قاللي حاجة، ولا حد هددني بحاجة، لكن الإخوان المسلمين ياخدوا الفيديو ويفسروه على هواهم، لا.. لا".