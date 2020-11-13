مصر
الجمعة 13 نوفمبر 2020 13:18

مصر: ماريو عياد يتصدر تويتر ومطالبات بمحاكمته بتهمة الإساءة للنبي محمد

الشاب ماريو عياد
الشاب ماريو عياد
مواقع التواصل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم "محاكمة ماريو عياد"، وذلك بعد انتشار صور (سكرين شوتس) لشاب يُدعى ماريو عياد يتطاول على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وطالب النشطاء النائب العام المصري بالتحرك وتقديم عياد للمحاكمة بسبب تطاوله على الدين الإسلامي والنبي محمد، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يُساء فيها إلى الإسلام ونبيه الكريم خلال الأيام الأخيرة.

وكان عياد قد نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك منشورات عدة تنال من نبي الإسلام، وذلك في معرض تعليقه على مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وجاءت مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية نشر رسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم)، وتبنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدفاع عنها بدعوى حرية التعبير، مما دفع بالمسلمين في أصقاع الأرض إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية نُصرة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وعقب انتشار وسم "محاكمة ماريو عياد"، أغلق عياد حسابه على فيسبوك، إلا أن ناشطين تداولا صورًا من حسابه -قبل إغلاقه- توثق (حسب قولهم) إساءته للإسلام والنبي الكريم.

ودعا مغردون السلطات المصرية إلى ضبط المدعو عياد ومحاكمته، محذرين من مغبة رد الفعل تجاه المنشورات التي تطعن وتمس في العقيدة الإسلامية وتشعل نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وطالب النشطاء بمحاكمة ماريو عياد لمنع الإساءة للأديان بشكلٍ عام، ودرءًا للفتنة الطائفية في مصر.

والأسبوع الماضي، رصدت "وحدة الرصد والتحليل" التابعة لمكتب النائب العام صورة من نص محادثة لشاب يدعى (يوسف هاني حلمي) والمعروف بالاسم الحركي "جو هاني" يسيئ في عدد من منشوراته على موقع فيسبوك للإسلام، ويتهكم بالنبي محمد.

وتلقت نيابة الإسماعيلية، الأربعاء، بلاغًا قدّمه عدد من المحامين، يتهمون فيه "جو هاني"  بازدراء الدين الإسلامي، تأسيسًا على نص محادثاته المنشورة على منصات التواصل.

وتوصلت وحدة التحقق بقناة الجزيرة مباشر إلى أن المذكور ليس مدرسًا كما تناقلت وسائل إعلام مصرية ومواقع التواصل، وإنما هو طالب بقسم الاجتماع في كلية الآداب جامعة قناة السويس.

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة، وطلبت النيابة في إطار تحقيقها تحريات "قطاع الأمن الوطني"، و"قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية"؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها ومدى صلته بمالك ومستخدم الحساب المشكو في حقه، وذلك بحسب بيان للنائب العام.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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