مصر.. لماذا يكثر السيسي من القسم على أمور لم تتحقق؟ (فيديو)
الجزيرة مباشر رصدت عددا من المناسبات التي كرر فيها القسم على أمور لم تتحقق في الواقع.
#السيسي ومتلازمة القسم.. لماذا يكثر الرئيس المصري من القسم؟
#السيسي ومتلازمة القسم.. لماذا يكثر الرئيس المصري من القسم؟ #مصر #25يناير #ثورة_ينايرPosted by قناة الجزيرة مباشر - Aljazeera Mubasher Channel on Sunday, 11 October 2020
فبعد الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، وفي ندوة للقوات المسلحة حينما كان لا يزال وزيرا للدفاع قال السيسي "أقسم بالله والله قلنا له دا اللي هيحصل، أقسم بالله ثاني والله دا اللي حصل، أقسم بالله على ذلك، أنا مش عايز أحلف كتير، ولكن أقسم لكم بالله".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2013 أقسم السيسي أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع في السلطة قائلا "أنا أقسم بالله إن احنا ملناش طمع في حاجة، وهتشوفوا إن احنا ملناش طمع في أي حاجة غير إن احنا نشوف بلدنا مصر أد الدنيا".
وفي فبراير/ شباط 2016 وفي معرض حديثه عمن يسميهم "أهل الشر" خلال المؤتمر الوطني للشباب بمسرح الجلاء قال السيسي "قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من وش الأرض، أنا بقول لكم كلكم ولكل مصري بيسمعني".
10 سنوات ثلاجتي فيها مياه بس
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وخلال لقاءه مجموعة من الشباب في ندوة بعنوان "أزمة سعر الصرف"، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، قال السيسي "خلوا بالكم ما تنسوش إن اللي بيكلمكو دا واحد منكم، طب والله العظيم أنا قعدت 10 سنين ثلاجتي كان فيها مياه بس وما حدش سمع صوتي".
السيسي : عشر سنين ثلجتي مافيهاش غير ميه والله العظيم— حكيــــــم (@o_i_0) October 26, 2016
الله اومال جاب فلوس الثلاجه منين #ثلاجه_السيسي
وفي أبريل/ نيسان 2019 وردا على سؤال أحد الشباب الحاضرين في مؤتمر الشباب بالإسماعيلية، "هتعمل ايه لو خسرت في انتخابات الرئاسة القادمة"؟ قال السيسي "قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم، لو المصريين مش عاوزيني ما هقعد ثانية في المكان ده، مقدرش أسمح لنفسي لكم أو لغيري أو أكون موجود في مكاني رغمًا عنكم، وده مش مكان سياسة".
كان يقسم بالله لو المصريين مش عايزيني ما هاقعد في منصبي ساعة واحدة ، والآن يهدد المصريين الذين أداروا له ظهورهم بأشد العقوبات إذا لم ينزلوا للتصويت !!#الانتخابات_الرئاسية_2018— جمال سلطان (@GamalSultan1) March 28, 2018
وفي مارس/آذار 2018 خلال مراسم تدشينه مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح قال السيسي "وأنا صغير لما كنت بمشي وأشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها صعبة، كنت بقول يا رب لو إديتني 100 مليار دولار، والله أصرفهم وأخلي الناس دي تعيش كويس أنا باقسم بالله، أنا باقسم بالله، أنا باتكلم على فلوسي إن لو معايا بس أنا مامعيش الفلوس دي دلوقتي..ياخسارة".
وتابع قائلا "لكن ربنا قال لي أنا ها امكّنك أهو، وريني بقى هتعمل إيه"؟
#السيسي: وأنا صغيّر كنت أمشي وأشوف المناطق العشوائية،والناس اللي هي ظروفها صعبة يعني،وأقول: يا رب لو أدّيتني 100 مليار دولار،والله لأصرفهم، وأخلّي الناس دي تعيش كويس،أنا بأقسم بالله،أنا بأقسم بالله..بس أنا ما معيش الفلوس دي طبعاً،يا خسارة!— مسعــــــــود (@AidoudiMassaoud) June 22, 2019
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وفي أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وخلال حديثه فى الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بمركز المنارة للمؤتمرات قال السيسي "والله والله والله أنا بحلف بالله ولا يليق إني أحلف، قسما بالله إن ما تحقق في الست أو السبع سنوات الماضية يساوي عمل 20 سنة".
شغل تجار
وفي تعليقه على كثرة حلف السيسي قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن ما يقوم به السيسي يشبه عمل التجار الذين يحلفون طوال الوقت، وفي صباح كل يوم يقسم أنه لن يقسم قسما صحيحا طوال اليوم.
وأضاف "لم أر رئيس دولة بهذا الشكل. رئيسا يطلق العنان في مسألة القسم وكل ما يقسم عليه يكذبه الواقع".