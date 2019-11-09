مصر: لا صحة لوفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة بالقاهرة

الشرطي السوداني المستقيل نزار النعيم الذي توفي بالقاهرة في ظروف غامضة مواقع التواصل

بعد 3 أيام على وفاة نزار النعيم، نفت السلطات المصرية الأنباء التي تحدثت عن وفاة الشرطي السوداني في ظروف غامضة أثناء وجوده للعلاج في القاهرة.

مصر تنفي والأسرة تؤكد موته بالسم نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، تأكيد مصدر مطلع-لم تسمه- أنه لا صحة لما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية السودانية حول وفاة شرطي سوداني في ظروف غامضة أثناء وجوده للعلاج بالقاهرة وحدوث احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم بسبب ذلك الأمر.

كانت بعض المواقع الإخبارية السودانية تداولت خبرًا بحدوث احتجاجات بالعاصمة السودانية الخرطوم بمنطقة أم درمان إثر وفاة الشرطي السوداني المستقيل نزار النعيم في ظروف غامضة أثناء تواجده في القاهرة عقب وصوله إليها لتلقى العلاج.

تضمن الخبر المشار إليه تقديم المذكور استقالته من عمله خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2018 لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المحتجين إبان الثورة الشعبية ضد حكم البشير، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الاعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية (يونيو/حزيران 2019). أبرز ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية: تبين وصول الضابط المذكور للبلاد بتاريخ 3/11/2019 قادمًا من السودان عبر منفذ أرقين البرى بغرض العلاج من مرض صدري رفقة زوجته السودانية، وإقامتهما بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

مسؤول بالسفارة السودانية في القاهرة، أفاد بتلقي السفارة اتصالًا هاتفيًا من زوجة السوداني المذكور بشأن وفاته بتاريخ 5/11/2019 متأثرًا بحالته المرضية في المنزل محل إقامتها.

السفارة قامت بإرسال مندوب لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة واستخراج شهادة الوفاة من مكتب صحة بولاق الدكرور، والمثبت بها أن الوفاة نتيجة التهاب رئوي حاد.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة إحدى المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة لحين انتهاء إجراءات تسفيره إلى بلده.

لم تقم زوجة السوداني المذكور باتخاذ أية إجراءات قانونية، في إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية.

السفارة قامت بإرسال برقية بتاريخ 7 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لوزارة الخارجية السودانية لإيضاح حقيقة الموقف، وأن الوفاة طبيعية وإرفاق المستندات الدالة على ذلك لتفويت الفرصة على أية إساءة للعلاقات بين البلدين. تشييع نزار كان جثمان نزار النعيم وصل إلى الخرطوم صباح الجمعة حيث تم تشييعه في موكب كبير. الشرطي نزار النعيم الذي استقال من سلك الشرطة كان شاهدًا على فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم والذي راح ضحيته العشرات من المحتجين السودانيين الذين كانوا يعتصمون أمام قيادة الجيش وذلك عشية عيد الفطر في 3 من يونيو/حزيران الماضي.

فور وصول الجثمان إلى السودان، تم نقله إلى مستشفى أم درمان حيث تم أخذ عينات لفحصها من قبل الطب الشرعي ولجنة أطباء السودان لمعرفة أسباب الوفاة.

كان عم الشرطي السوداني القتيل نزار النعيم، اتهم جهات في السلطات السودانية بالمسؤولية عن قتل ابن أخيه، الذي كان شاهدا على فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم. صلاح الدين فرج الله، عم الشرطي نزار، قال في لقاء مع "برنامج المسائية" الذي يذاع على قناة "الجزيرة مباشر" إن نزار مات مسمومًا بعد أن تناول مشروبًا قدمه شخص كان برفقته في الحافلة خلال رحلة هروبه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

فرج الله قال إن نزار حكى لزوجته أن هذا الشخص اختفى تمامًا عن الأنظار بعد أن شرب العصير، وقال إنه بعد تناول نزار للعصير بدأ في الشعور بالتعب وتقيأ دمًا ليذهب إلى المستشفى قبل أن يتحسن ويخرج منها.

عم نزار قال إن الآلام عاودته مرة أخرى قبل أن تفيض روحه، مشيرًا إلى أن نزار كانت لديه معلومات عن المتورطين في قتل المتظاهرين خلال فض الاعتصام في يونيو/حزيران الماضي.

عم نزار قال إن ابن أخيه رفض المشاركة في قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة، مؤكدًا أن نزار كان مؤيدا للثورة وانحاز لها منذ أول يوم وأن الأمن كان يبحث عن نزار، الذي حاول الهروب منهم. المسائية: تشييع جثمان الشرطي السوداني الذي توفي في ظروف غامضة في القاهرة حمدوك يشكل لجنة للتحقيق من جانبه شكل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، وعهد إليها بالتحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة.

وكالة الأنباء الرسمية قالت إن اللجنة تضم السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيل وزارة العدل والدكتورة سارة عبد العظيم وكيل وزارة الصحة.

اللجنة باشرت عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الفقيد ولقاء الأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة وستواصل اللجنة عملها حتى ترفع تقريرها لرئيس الوزراء. خلفيات اندلعت احتجاجات في مناطق بمدينة أم درمان، غربي العاصمة السودانية الخرطوم، فور ورود أنباء عن وفاة الشرطي، نزار يوم الأربعاء، وصدرت بيانات من جمعيات وتنظيمات سودانية تنعي الفقيد وتشيد بشجاعته ووقفته إبان الثورة.

في وقت سابق، نقلت صحيفة الجريدة السودانية، عن النعيم تأكيده بأنه يملك أدلة على عملية فض الاعتصام أمام القيادة العامة.

النعيم قدم استقالته من الشرطة أثناء اندلاع الاحتجاجات الشعبية بالسودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد رفضه الأوامر بضرب المتظاهرين.

تعرض المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في 3 من يونيو الماضي لهجوم مباغت من قبل عناصر أمنية سودانية، وأدى ذلك إلى مقتل العشرات وإصابة المئات وعشرات المفقودين إضافة إلى عمليات اغتصاب.

حمّلت قوى معارضة سودانية قوات "الدعم السريع" التي يقودها محمد حمدان "حميدتي" المثير للجدل مسؤولية في اعتصام القيادة وقتل المتظاهرين، في حين ينكر هو ذلك وينحي باللائمة في ذلك على عناصر مجهولة ارتدت" زي الدعم السريع".