مصر: "فيتش" تشكك في جدوى القطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقد إحدى المشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة مواقع التواصل

يواجه مشروع القطار الكهربائي بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة العديد من العقبات، بما في ذلك الجدوى المشكوك فيها، والتكاليف العالية، والصعوبات الخطيرة.

تقرير "فيتش": وحدة الأبحاث التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ذكرت في أحدث تقرير لها، أن مشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة يواجه "صعوبات خطيرة" تتعلق بالتمويل، والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

مصر وقعت اتفاقًا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك "إكزيم" الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع.

وزير النقل هشام عرفات قال حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

"فيتش" تقول إن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرًا كبيرًا من التفاؤل.

التقرير يرى أن الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضًا على المحك، في ظل عدم الحاجة إليه في الوقت الحالي، نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى مشروع بهذا الحجم للبنية التحتية ، في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية. تجاهل دراسات الجدوى: كان رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي قد اعترف بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملًا حاسمًا ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات.

خلال حديثه بمنتدى أفريقيا 2018 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر/كانون أول الماضي، قال السيسي "وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه".

السيسي نوّه "ده مش معناه إن المسار العلمي نغفله، بس أنا كنت عايز أشغل من 4 إلى 5 ملايين مواطن، وأحقق استقرار من خلال إعطاء الأمل بمشروعات في البنية التحتية". القطار الكهربائي: مصر وقّعت الاتفاقية التنفيذية مع بنك "إكزيم" الصيني، لتوفير تمويل ميسر قيمته 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان

وزير النقل قال: مشروع القطار الكهربائي (السلام– العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) يشمل 11 محطة ويخدم 350 ألف راكب.

السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ 120 كيلومترًا في الساعة.

مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كيلومترًا فعليا شاملًا 60 كيلومترًا سطحيا، و7.5 كيلومترًا تنفذ على كوبري علوي و300 متر أنفاق .

من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة "أفيك" الصينية. مركب يعبر الفرع الجديد لقناة السويس (غيتي/الفرنسية) تفريعة قناة السويس: منذ توليه الرئاسة عام 2014 والسيسي يعلن بين الحين والآخر عن مشروعات كبرى، يرى خبراء مختصون أنها غير ذات جدوى، كان أبرزها حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، وهو ما حذر منه الخبراء في ظل تراجع حركة التجارة العالمية، وعدم الحاجة إليها، وهو ما تبين لاحقا حيث تكلفت المليارات دون أن تقدم أي فائدة.

إيرادات قناة السويس ظلّت على حالها، بينما اعترف محافظ البنك المركزي السابق ببعض الآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. مشروع المليون فدان: السيسي أعلن عن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، رغم تحذيرات خبراء الزراعة والمياه من عدم توفر المياه اللازمة للزراعة، خاصة مع معاناة مصر من الفقر المائي، فضلا عن الأخطار المستقبلية لسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل.