مصر
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 18:52

مصر.. غضب طلابي واتهامات لأستاذ جامعي بإهانة القرآن (فيديو)

الأستاذ الجامعي محمد المهدلي
الأستاذ الجامعي محمد المهدلي
مواقع التواصل
تسبب مقطع مسرب لأستاذ جامعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، في غضب بين الأوساط الطلابية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع المسرب محمد المهدلي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وهو يناقش الطلاب في مسائل فقهية تتعلق بالزواج والمهر.

لكن الأستاذ المهدلي رفض آراء بعض طلابه بانفعال بسبب استشهاد أحدهم بآية قرآنية، ورد عليهم بقوله "اسمع مني بلا آية بلا زفت"، فرفض الطلاب ذلك وتعالت أصواتهم أثناء المحاضرة.

بعد ذلك نهر الأستاذ الطلاب وأمرهم بمغادرة القاعة فورا، لكن الطلاب نشروا المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعزله ومحاكمته.

المقاطع أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودشن مدونون وسم "فصل دكتور محمد المهدلي"، مطالبين بعزل الأستاذ من منصبه، بينما أكد البعض أنه يتعمد دائما إهانة الدين الإسلامي وأن ما قاله يحدث بشكل متكرر أثناء محاضراته. 

وتداول الطلاب مقطعا آخر للأستاذ وهو يبرر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص الإسلام، وينتقد وقائع من السيرة النبوية والأحكام الإسلامية.

من جانبه، نشر الأستاذ أكثر من منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، يقول فيها إنه لا يتراجع عن مواقفه.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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