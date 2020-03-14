مصر
السبت 14 مارس 2020 10:11

مصر.. غرق شاب ضحى بنفسه لإنقاذ 21 شخصا من السيول

الشاب المصري الراحل أحمد شعبان مع زوجته
مواقع التواصل
لقي الشاب المصري أحمد شعبان (31 عامًا) مصرعه، بعد نجاحه في إنقاذ 21 شخصًا من السيول الجارفة التي داهمت مخيمهم، في مدينة نويبع بجنوب سيناء في مصر.

وأحمد شعبان هو بطل رياضة "التاي تشي" الصينية وهي إحدى ألعاب الدفاع عن النفس تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة الرشيقة، وكان أحمد وزوجته في رحلة استشفائية ضمن المخيم البالغ عدده 22 فردًا.

وضمن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد، والتي عرفت باسم "عاصفة التنين"، جرفت السيول 3 مخيمات من بينهم مخيم شعبان ما دفعه إلى التدخل، واستطاع إنقاذ كل أفراد المخيم وكان آخرهم زوجته، ولم يتبق سواه لكن إحدى قدميه انزلقت لترتطم رأسه بحجارة ويجرفه السيل دون مقاومة منه ليلقى حتفه في الحال.

وسيدفن شعبان في محافظة الفيوم، مسقط رأس أسرة والده، وفق أحد أصدقائه.

وكان مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا يفيد بوصول جثة شعبان، وذكر تقرير المستشفى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

وفور الإعلان عن الخبر، تحولت منصات التواصل المصرية إلى ساحة نعي للشاب المصري الذي أنقذ حياة الجميع، وحكي أصدقاؤه وزملاؤه قصصًا أخرى مماثلة في حياته عن تضحيته من أجل الآخرين.

وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد منذ يومين إلى 20 حالة وفاة، وقالت إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما.

وكان خبراء مناخ في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق قد حذروا أول أمس الأربعاء من منخفض عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين" يسبب حالة من عدم الاستقرار.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية
كلمات مفتاحية
عصفة التنين
سيول
نويبع

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