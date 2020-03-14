مصر.. غرق شاب ضحى بنفسه لإنقاذ 21 شخصا من السيول
وأحمد شعبان هو بطل رياضة "التاي تشي" الصينية وهي إحدى ألعاب الدفاع عن النفس تجمع بين التنفس العميق والحركات البطيئة الرشيقة، وكان أحمد وزوجته في رحلة استشفائية ضمن المخيم البالغ عدده 22 فردًا.
وضمن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد، والتي عرفت باسم "عاصفة التنين"، جرفت السيول 3 مخيمات من بينهم مخيم شعبان ما دفعه إلى التدخل، واستطاع إنقاذ كل أفراد المخيم وكان آخرهم زوجته، ولم يتبق سواه لكن إحدى قدميه انزلقت لترتطم رأسه بحجارة ويجرفه السيل دون مقاومة منه ليلقى حتفه في الحال.
وسيدفن شعبان في محافظة الفيوم، مسقط رأس أسرة والده، وفق أحد أصدقائه.
وكان مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغا يفيد بوصول جثة شعبان، وذكر تقرير المستشفى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.
وفور الإعلان عن الخبر، تحولت منصات التواصل المصرية إلى ساحة نعي للشاب المصري الذي أنقذ حياة الجميع، وحكي أصدقاؤه وزملاؤه قصصًا أخرى مماثلة في حياته عن تضحيته من أجل الآخرين.
وأعلنت الحكومة المصرية الجمعة ارتفاع عدد ضحايا موجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد منذ يومين إلى 20 حالة وفاة، وقالت إن مصر لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقارب 35 أو 40 عاما.
وكان خبراء مناخ في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق قد حذروا أول أمس الأربعاء من منخفض عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين" يسبب حالة من عدم الاستقرار.
قصة محزنة للبطل أحمد شعبان الذي أنقذ 21 شخصا من الغرق في سيول نويبع! توفي بعد اطمئنانه على زوجته!!https://t.co/WoHnwG3AOf#أحمد_شعبان #سيول_نويبع #منخفض_التنين #سيول_سيناء #زعيم_تويتر_سهران #مطر_الشارع_هيغرقك_فولورز #تاجيل_الدراسه_في_مصر #ياسمين_صبري #حظر_التجول pic.twitter.com/RcU6tw15oO— منوعات الغرباوي (@gharabawy31) March 13, 2020
#احمد_شعبان— حدوتة مصرية🇪🇬 Ⓜ (@faten_ahmedm) March 13, 2020
شاب مصرى شهم انقذ كل اللي كانو في الكامب ٢١ شخص في سيول نويبع بعد ما انقذهم مالحقش ينقذ نفسه بعد ما اتخبط في الصخر و جرفته المياه ومات 😭💔
احمد كل الناس بتشهدله باخلاقه وعلمه وأدبه
الف رحمه ونور على روحك وربنا يصبر اهلك وحبايبك🙏
الله يرحمك يا بطل 🙏 pic.twitter.com/bCcOqkD44b
بكل أسي اعزي نفسي و كل من يعرفك يا احمد.— 🍀 Ahmed Xein ☘️ (@Ahmed_xein) March 13, 2020
احمد شعبان مش بس صاحب و لكن معلم رغم إنه أصغر مني بكتير لكن أنا اتعلمت منه حجات كتير هو ملاك حقيقي مش إنسان. آخر شي عمله قبل ما يستشهد هو إنقاذ ٢٢ شخص في نويبع لما ضرب الاعصار المكان نجح في إخراج ٢١ شخص و هو وقع و انجرف
Good bye Sensei pic.twitter.com/VGgxztm6tp
احمد ضحي بحياته و انقذ ٢٢ ،— انا كبهير انبهرت ® (@alyelbassel) March 13, 2020
الكوتش احمد شعبان كان عامل رحلة استشفائية لمدة ٤ايام في نويبع و الكامب غرق بسبب سوءالاحوال الجوية ، و من شهامته انقذ كل اللي كانوا في الكامب و عددهم ٢٢ ومالحقش ينقذ نفسه بعدما اتخبط في الصخر و جرفته المياه .. ادعوله بالرحمه ♥️ pic.twitter.com/pqM7oEWwuH
أحمد شعبان شاب مصري في قمة الرجولة والجدعنة من نويبع— لَّلَّإ๛لَّاٍّمّـُ تُّغٌّرًّيٌّدٌّيٌّ🌸 (@Jahrn_8) March 13, 2020
أنقذ 22 شخصًا كانت من بينهم زوجته من الغرق ثم جرفه السيل بعد قيامه بهذا العمل بطولي في مدينة نويبع ومات بعد أن انقذ 22 نفس ، اللهم اسكنه اعلي جنان الخلد pic.twitter.com/1FBpFzdC5Q
اكتر خبر احزنني النهارده— hebaalla abouyoussif (@hopiz_youssif) March 13, 2020
وفاه احمد شعبان و اللي دايما كان بيقدم بوستات تشجيعيه لاعضاء عشان يحفزهم علي تحقيق حلمهم. pic.twitter.com/siJeKb6YNL