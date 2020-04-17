فيروس كورونا
الجمعة 17 أبريل 2020 21:32

مصر: عزل 127 من طاقم مستشفى الفيوم العام بسبب كورونا (فيديو)

خضع 127 من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الفيوم العام للعزل داخل المدينة الجامعية بديلا للعزل المنزلي.

يأتي ذلك بعد إصابة 3 أطباء منهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونقلهم إلى مستشفى 15 مايو بالقاهرة.

وقال رئيس جامعة الفيوم أحمد جابر شديد إن "المحتجزين هم من الحالات السلبية أكدت التحاليل الطبية خلوهم من الإصابة، وأن وجودهم فقط للاطمئنان عليهم، بديلا للعزل المنزلي".

وأضاف شديد أنهم معزولون تمامًا عن باقي المنشآت الجامعية، وتوفر لهم الجامعة الرعاية الصحية لهم، من خلال أطقم طبية مدربة، فضلًا عن التغذية الصحية المناسبة لهم خلال مدة عزلهم"

في حين، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي استغاثات ممرضي مستشفى الفيوم العام، وشكواهم من عدم إجراء فحص PCR للتأكد من سلامتهم.

وفي السياق، سجلت مصر 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل مجموع المصابين في مصر إلى ألفين و673 مصابًا، قضى منهم جراء الإصابة 196 مصابًا، في حين تعافى 596 شخصًا. 

وعلى الصعيد العالمي، تخطى عدد المصابين عتبة المليونين ومئتي ألف مصاب، إذ وصل العدد إلى المليونين و214 ألفًا و461 مصابًا، قضى منهم 148 ألفًا و979 جراء الإصابة، وتعافى 560 ألفًا و309 من المصابين.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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