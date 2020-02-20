مصر: طلبة امتياز كليات الطب يطالبون بتعديل رواتبهم
ومن خلال الوسم النشط #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز على موقع "تويتر"، نادى الأطباء بتعديل رواتبهم وفق القانون رقم 210 لسنة 2016، ونادوا بفتح التحويل للمغتربين والمتزوجات، وإلغاء إمضاء الانصراف (OFF)، مع ضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان وبدل العدوى.
في الحقيقة الامر محزن— خالد خلف (@khalidmkhalaf96) February 20, 2020
ان يصبح الحد الادني من الحقوق مطلب يطلب
ان يطلب طبيب ان يكون امن او لديه ما يحميه من العدوي
ان يطلب ما يتقوت به مقابل عمله
ولو كان عبدا بيع في اسواق النخاسة لاخذ من الحقوق اكثر من هذا
..
والله المستعان
.#امتياز_القصر_العيني #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز pic.twitter.com/hGW7GGsId7
وينص القانون المعدل في سبتمبر/أيلول 2019 على منح المتدرب خلال مدة التدريب مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم".
حطيتوا نظام يبقى تلتزموا بكل المواد اللي فيه مش اللي على مزاجكم بس،— خَالِدْ الشَاعِرْ (@KhaledElSha3er) February 19, 2020
قانون اتنشر في الجريدة الرسمية و ملزمين بتطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره و موقع من رئيس الجمهورية، فيه ايه تاني عشان يتنفذ ؟
مينفعش واحد عنده ٢٥ سنة يفضل ياخد فلوس من أهله يعني#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز pic.twitter.com/79MUIeTW1j
واستهدف قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 -بالتعديل على المادة رقم 154 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972- رفع مدة التدريب من سنة واحدة إلى سنتين، واشترط اجتياز المتدرب المدة كاملة؛ ليزاول مهنة الطب ويُقيّد في سجلات وزارة الصحة.
٢٠ فبراير ٢٠١٦ النقابة كانت منظمة وقفات احتجاجية لرفض التطاول على الاطباء والمطالبة بحقوقهم، كنت أنا موجود مع دكتور محمد رفيق خليل نقيب أطباء الاسكندرية وأعضاء النقابة.— AboRokba (@MustafaAborokba) February 19, 2020
٢٠ فبراير ٢٠٢٠ رايحين مؤتمر أطباء الامتياز للمطالبة بحقوقنا من الجامعة والوزارة.#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز pic.twitter.com/T3EjGKsQFn
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، في تصريحات صحفية، إن تعديلات قانون مزاولة المهنة يجب أن تعزز التدريب الحقيقي للأطباء، وذلك من خلال خمس سنوات دراسة فضلًا عن سنتي امتياز، بدلًا من ست سنوات وسنة امتياز واحدة.
قوانين إيه اللى تطبق إحنا هنهزر القوانين دى للبروباجندا والإعلام يقول 2019 عام الطبيب و 2020 عام الصحة.— Mohamed Hany (@Mohamed13386715) February 20, 2020
من بعد حكم منع النقاب فى جامعة القاهرة واى حاجة تانية مش هتصدم الواحد اللى هو خليك رويح يابا روشدى
#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز
ويعاني طلاب الامتياز في كليات الطب المصرية من تدني الرواتب، والتعسف الإداري، ومخاطر العدوى والأمراض، فضلًا عن رفض تحويل عمل المغتربين والمتزوجين لأماكن قريبة من سكنهم.
هوا بس مش واضحلهم ان المرتب اللى بيطالبوا بيه مش مرتب اصلا .تقريبا كل اللى بيطلع فوق بيبقي عايز يشوف الاصغر منه بيعانى اكتر منه .مستكترين عليهم حتى التعليم #امتياز_قصر_العيني#امتياز_قصر_العينى_٢٠٢٠ #عايزين_حقوقنا #مش_هنستلم_الامتياز #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز— sara_radwan (@sararad36328698) February 20, 2020
احنا لو شيلنا المكعبة الي تحت خالص المكعبات كلها هتوقع .. أما المكعبة الي فوق وجودها من عدمه مش هيفرق— Mohamed Khalil (@Belta__gy) February 19, 2020
احنا مش أقل حاجة .. احنا مش عبيد .. احنا أهم من ناس كتير#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز#عايزين_حقوقنا#امتياز_قصر_العينى_٢٠٢٠
1- فتح التحويل للمغتربين والمتزوجات— Hala (@Hala71775918) February 20, 2020
2- تطبيق قانون المرتب 2000ج
3- الغاء امضاء الـ off والتعنت
4- تطبيق معايير السلامة والأمان
#عايزين_حقوقنا
#امتياز_قصر_العيني .#تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز