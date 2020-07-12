مصر
الأحد 12 يوليو 2020 21:42

"مصر طبطبت عليك" تصريحات السيسي تثير سخرية المواطنين (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
غيتي
تفاعل مصريون وبشكلٍ ساخر -عبر منصات التواصل الاجتماعي- مع تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر لافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

وكانت أبرز تصريحات السيسي -المثيرة لسخرية المغردين- إعطاء شقة لكل "مواطن"، وسؤاله: "مصر طبطبت عليك والا لأ؟"، فضلًا عن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جزءًا من الأراضي، وكذلك فرض توصيل الغاز بالسيارات -توفيرًا للبنزين وحماية للبيئة- قبل ترخيصها.

السيسي يتحدث عن مواد متوفرة ويتعين استخدامها

وقوبلت التصريحات بردود أفعال ساخرة مقارنةً بواقع المواطن المصري، وعبر آخرون عن خيبة أملهم من استمرار إطلاق وعود مستقبلية للمصرين من دون تحقق أي منها على أرض الواقع.

وقال مغردون إن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جانبا من مشروعاتها أمر غير مقبول، لكنه واقع في دولة العسكر على حد وصفهم.

وتصدر وسم السيسي قائمة الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بتغريدات تحمل اقتباسات من تصريحاته ومقاطع فيديو لها.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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