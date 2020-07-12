"مصر طبطبت عليك" تصريحات السيسي تثير سخرية المواطنين (فيديو)
وكانت أبرز تصريحات السيسي -المثيرة لسخرية المغردين- إعطاء شقة لكل "مواطن"، وسؤاله: "مصر طبطبت عليك والا لأ؟"، فضلًا عن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جزءًا من الأراضي، وكذلك فرض توصيل الغاز بالسيارات -توفيرًا للبنزين وحماية للبيئة- قبل ترخيصها.
#السيسي بيسأل مصر طبطت عليك ولا لأ— أسامة جاويش Osama Gaweesh (@osgaweesh) July 12, 2020
الحقيقة إنه نظامك أخرجني من مصر من سبع سني
نظامك وضع اسمي في قائمة اغتيالات في دمياط
نظامك حكم عليا بخمس سنين سجن غيابي
نظامك وضعني على ثلاث قوائم إرهاب
نظامك يحاول إسقاط الجنسية المصرية عني
نظامك دمر بيتي وكسر محتوياته
أتمنى اكون جاوبت pic.twitter.com/kKM5lj9lnn
وقوبلت التصريحات بردود أفعال ساخرة مقارنةً بواقع المواطن المصري، وعبر آخرون عن خيبة أملهم من استمرار إطلاق وعود مستقبلية للمصرين من دون تحقق أي منها على أرض الواقع.
السيسي: كل مواطن في مصر هيطلب شقه هنديهاله.. وهنعملكم أحلى حاجة في الدنيا ..#eXtranews pic.twitter.com/FwILSg5dty— eXtra news (@Extranewstv) July 12, 2020
الرئيس #السيسي: منع ترخيص أي سيارة جديدة بشرط تركيب الغاز الطبيعي pic.twitter.com/k1CNiyNOma— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) July 12, 2020
السيسي: الدولة بتدي المواطن شقة تمنها 600 ألف جنيه.. يبقى مصر وقفت جنبك وطبطبت عليك ولا لا؟#eXtranews pic.twitter.com/FrLIShs7Ej— eXtra news (@Extranewstv) July 12, 2020
وقال مغردون إن مناشدة وزارة الدفاع لمنح الدولة جانبا من مشروعاتها أمر غير مقبول، لكنه واقع في دولة العسكر على حد وصفهم.
بأمر السيسي....— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 12, 2020
لن يتم الترخيص لأي سيارة جديدة
إلا لو كانت تعمل بالغاز!!
وياتري الغاز ده منين؟!
دمت زخراً لولاد العم!#الغاز#السيسي#صباح_الخير pic.twitter.com/AnjUin2EXP
#السيسي: أوقفنا تراخيص البناء في القاهرة، تمهيدا لنقل المواطنين للمدن الجديدة— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) July 12, 2020
هو السيسي ميعرفش ان العواصم بتبقى اكثر المدن كثافه في كل دول العالم؟ وميعرفش انه بالقرار دا هيقطع عيش ناس كتير؟
تخفيف الكثافة السكانية بتوفير نفس الخدمات وفرص العمل في الأقاليم مش بالعافيه يا عسكري
ما عندك شقة ؟!— H A N A 🦋 (@HANAYA_90) July 12, 2020
اعطيه شقة ...#السيسي#البلد_مفيهاش_راجل #لكل_مواطن_شقة pic.twitter.com/xLK29HhUyL
انا عايز شقة بطاطس وشقة طعمية ومن غير طحينة 😑#السيسى pic.twitter.com/6X95kn7l5g— 😑مصري إلا جزيرتين 🏝🏝 (@eslam11686abdo) July 12, 2020
وتصدر وسم السيسي قائمة الوسوم الأعلى تداولا في مصر، بتغريدات تحمل اقتباسات من تصريحاته ومقاطع فيديو لها.
لو عبلة كامل رئيس بجد مش هتقول الكلام دا https://t.co/ZEY6yA6gJv— Meema (@RAshry_) July 12, 2020
الحل السلمي الدبلوماسي حلو...— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 12, 2020
والمناشدة برضه لطيفة...
السيسي يناشد وزير دفاعه منح المصريين قطعة أرض من أرضهم لإقامة مباني عليها!!!
شكراً جمهورية العسكر الشقيقة
علي منحنا أرضنا....
عقبال أثيوبيا لما تمنحنا مياهنا أيضاً..!!!
إنت فين يا إنشرااااااح!!؟#البلد_مفيهاش_راجل pic.twitter.com/Tm6hA4J1q2