مصر: طالب يتهم جامعة المنوفية بسرقة مشروع تخرجه.. ومغردون: "مش أول مرة"
وذلك بعدما نشر أحد طلاب جامعة المنوفية شمالي مصر ويدعى أحمد السيد مجموعة تغريدات عبر تويتر اتهم فيها الجامعة بسرقة مشروع تخرجه.
وشرح الطالب الذي يدرس تخصص هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي من خلال التغريدات "تحايل" مشرفي القسم على الطلاب ومنعهم من استرداد مشروعهم رغم تعهدهم بذلك.
أنا عارف إن الثريد ده ممكن ينهي حياتي المهنية من قبل ما تبدأ أصلاً علشان فيه تخبيط في حيتان الكل بيخاف يقرب منهم بس أنا متعودتش أسكت عن حقي— Aحmed (@NotAdequate_) February 5, 2020
ما اضطر الطلاب للتقدم بشكوى إلى وكيل الكلية ومن بعده العميد لكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وطالب متابعو السيد مشاركة ما كتب ومساعدته ليتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في مصر، وسط مطالبات باسترداد المشروع ودعمه، رافضين سلوك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.
وعبر السيد عن تخوفه من إنهاء مستقبله المهني بسبب ما كتبه لكنه بالمقابل رفض الخضوع لتهديدات المشرفين مؤكدا أن ما حدث لن يتكرر بعد فضحه للأمر.
ولادنا ومستقبل البلد أعمارهم ومجهوداتهم بتتسرق، زي ما كل شباب البلد بيتسرقوا في أهم وأغلى سنين عمرهم.— Abdelrahman.Fares 🤐 #أوقفوا_الاخفاء_القسري (@abdofares) February 6, 2020
الظلم ظلمات #وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات https://t.co/BWikpSTPMj
#وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات ..— Ĥøž😎 (@realhoz) February 6, 2020
طول ما الدكتور شايف إن مصير الطالب بايده طول ما جبروته زايد وهيزيد
مش بس احمد اللي ضاع حقه
الناس اللي بتسقط كل سنة بسبب تعند دكتور ،
والناس المتفوقة اللي مكانها الاول و ف الاخر تجيب ملاحق أو درجات واطية وكل ذنبها ان حد من الاكابر معاها ف الدفعة https://t.co/anMQmMWiGT
كل واحد من دكاترة الجامعات فاكر نفسه النبي المرسل بالمادة بتاعته— Ahmedosama (@ahmedosama9) February 6, 2020
و للآسف أتخرجتا و اتصدمنا بالحياة العملية و عرفنا إن مناهج الدكاتره دي
لا تمت للواقع بصله من قريب أو من بعيد و قبل الإمتحان يلغي نص المنهج ،عشوائية في الأداء و جبروت وقلة آدب فالأخلاق
#وقف_جبروت_دكاتره_الجامعات
للاسف دى تانى مشكله فى نفس الاسبوع ومضمون المشكله ان الدكتور الجامعى ييجى على طالب علشان مصلحته #وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات https://t.co/0rU76Ty2o4— aya mohamed (@ayamoha54157495) February 6, 2020
لا حول ولا قوة إلا باللّه!!!!!!!!!!!!— Abdullah__AyMn🦷🖤 (@abdullah_aymn) February 6, 2020
مش لاقي تعليق غير كلمة دكتور أحمد زويل رحمه اللّه: "الغرب ليسوا عباقرة و نحن لسنا أغبياء.. هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح و نحن نحارب الناجح حتى يفشل"#وقف_جبروت_دكاترة_الجامعات https://t.co/8yDsHlp2FL