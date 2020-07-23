مصر
الجمعة 24 يوليو 2020 00:08

مصر.. صورة أب يقرأ الفاتحة على قبر ابنته تجدد الجدل حول "انتهاك حرمة الأموات"

وقف الرجل يقرأ الفاتحة ويدعي أمام قبر ابنته ووالديه المفتوح
وقف الرجل يقرأ الفاتحة ويدعي أمام قبر ابنته ووالديه المفتوح
مواقع التواصل
جددت صورة لأب يقرأ الفاتحة على قبر ابنته المتوفية ووالديه، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن هدم مقابر المماليك، شرقي العاصمة القاهرة.

وقال مدونون إن الخسارة التاريخية توازي انتهاك حرمة الأموات في الجرم أيضا.

وأكدوا أن ما حدث في مقابر المماليك من هدم دون إعطاء فرصة للأهالي بجمع رفات ذويهم المتوفين من داخل المقابر "جريمة لا تغتفر وانتهاك حرمة المقابر دون سبب مقنع".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا بعد هدم مقابر المماليك التاريخية، قبل أن تؤكد وزارة الآثار أن ما تم هدمه هي مقابر للأهالي من عشرينيات القرن الماضي ولم تسجل كآثار، الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تحايلا" على القانون وذريعة للهدم ليس إلا.

وكانت قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر موجة غضب شديدة إثر إقدام السلطات المصرية بهدم منطقة مقابر تاريخية والمعروفة باسم "مقابر المماليك" الممتدة على طريق صلاح سالم، شرق القاهرة.

وتضم المنطقة العديد من المقابر التاريخية والآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لنحو خمسة قرون، ويتم حاليا هدم الكثير من أجزاء المنطقة بدعوى تطويرها وإنشاء ما يعرف بـ"محور الفردوس".

وقال ناشطون إن هدم المقابر يعد جريمة بحق الأموات أولا ثم بحق التراث المصري والمعماري وتعديا على ملكية ورثة المقابر.

واستنكر البعض سبب الهدم وهو أن المنطقة واقعة ضمن خطة تطوير القاهرة، وبناء محور الفردوس، ضمن التخطيط العمراني القائم الآن.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
مصر
هدم
مقابر
صورة

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: سخرية واسعة من "براعة" ترمب في اختبار من خمس كلمات
Thumbnail
مصر: حملة معارضة تطالب ضباط الجيش بالتصدي للسيسي
Thumbnail
شاهد: صاعقة برق تضرب تمثال الحرية في نيويورك
Thumbnail
أردوغان يزيح الستار عن لوحة "مسجد آيا صوفيا" (فيديو)
Thumbnail
قطر تحدد 40 دولة منخفضة الخطورة ضمن خطة استئناف السفر.. تعرف عليها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: سخرية واسعة من "براعة" ترمب في اختبار من خمس كلمات
  2. مصر: حملة معارضة تطالب ضباط الجيش بالتصدي للسيسي
  3. شاهد: صاعقة برق تضرب تمثال الحرية في نيويورك
  4. أردوغان يزيح الستار عن لوحة "مسجد آيا صوفيا" (فيديو)
  5. قطر تحدد 40 دولة منخفضة الخطورة ضمن خطة استئناف السفر.. تعرف عليها