الأحد 13 سبتمبر 2020 21:48
مصر: شقيق أحد المحكومين بالمؤبد يصف القضاء بالظالم ويبكي قهرا (فيديو)
اشتكى شقيق أحد المحكوم عليهم بالسجن في قضايا تعود لما بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 من "ظلم القضاء" بعد تأييد حكم بالسجن المؤبد على شقيقه.
وانهار الشاب "أسامة" شقيق عبدالرحمن عيد المعتقل منذ 7 سنوات ببورسعيد باكيا في فيديو نشره على صفحته على فيسبوك بعد تأكيد الحكم على شقيقه بالمؤبد في القضية المعروفة بـ "أحداث عنف بقسم بورسعيد"، مؤكدا براءته وتلفيق التهم له.
وعبر أسامة عن صدمته من الحكم على الرغم من عدم انتماء شقيقه لجماعة الإخوان وعدم وجود أي دليل على تورطه في أي أعمال عنف.
واشتكى أسامة من قسوة الحكم على شقيقه في القضية، كما طالب بإعادة النظر فيها من السلطات المصرية، وعدد أسامة الإهانات التي تعرضوا لها خلال سبع سنوات من أجل زيارة شقيقه في المعتقل والتي تحملوها في انتظار خروجه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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