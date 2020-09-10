مصر
الخميس 10 سبتمبر 2020 20:27

مصر: سيدة القطار.. تتصدر مواقع التواصل والمتحدث العسكري يعلق (فيديو)

أشاد مستخدمو مواقع التواصل بموقف السيدة
مواقع التواصل
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لمدير قطار وهو يطلب من جندي في الجيش دفع قيمة التذكرة أو مغادرة القطار أو تسليمه للشرطة العسكرية.

وقامت سيدة بدفع ثمن التذكرة للجندي قائلة إن لها أولادا في مثل عمره وسط محاولات من الجندي لرد ثمن التذكرة للسيدة.

وأثار الفيديو غضب مستخدمي مواقع التواصل، الذين أشادوا في الوقت نفسه بموقف السيدة وتدخلها.

واعتذرت وزارة النقل المصرية في بيان عن الموقف، مؤكدة "احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص".

وأضاف البيان أنه "تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري".

كما أصدر المتحدث العسكري باسم الجيش المصري بيانا أكد فيه "احترامها لكافة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى تقدير القوات المسلحة "الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل".

ووجه البيان "خالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن التذكرة".

وأكد البيان أن ما فعلته السيدة "هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

المصدر
مواقع التواصل
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
غضب بعد لوم محقق لضحية اغتصاب جماعي
Thumbnail
تركيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
Thumbnail
عملية "إيريني" توقف سفينة متجهة من الإمارات إلى ليبيا
Thumbnail
تحذير جديد: فيروس كورونا قادر على مهاجمة الدماغ
Thumbnail
حوار ليبيا بالمغرب يعلن التوصل لاتفاق "شامل" بشأن تولي المناصب السيادية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: اختفاء طفل في الغابة بعد عقاب والديه له
  2. الجزائر: أحزاب من المعارضة تضع شروطا للمشاركة بالحوار السياسي
  3. ترمب متفائل بالوصول للقاح ضد كورونا نهاية العام وألمانيا متشائمة
  4. شاهد: دموع سورية تروي ويلات الحرب
  5. إيران: تطورات عفرين مقلقة وقد تشعل نيران الحرب في سوريا من جديد