مصر
الخميس 6 أغسطس 2020 16:36

مصر.. سقوط طائرة خاصة بمهبط مطار الجونة ومصرع قائديها (صور)

الطائرة الرياضية كانت في "رحلة تجريبية " انتهت بمصرع قائديها
الطائرة الرياضية كانت في "رحلة تجريبية " انتهت بمصرع قائديها
الجزيرة مباشر
أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، الخميس، سقوط طائرة تابعة لشرطة الرياضات الجوية، في مطار الجونة شمال مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران المدني المصرية، في منشور على صفحة الوزارة الرسمية،إن الطائرة تابعة لشركة (Air man sky sports)  للرياضات الجوية، وهي من طراز (أبولو فوكس)، وتحمل حروف تسجيل (SUBTO) ذات المقعدين.

وأضاف أن الطائرة تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم بـ "رحله تجريبية".

وأوضح أن الحادث أسفر عن مصرع قائدي الطائرة، وهما الطيار أكرم الحصري، والطيار محمد سعيد.

الطائرة الرياضية كانت في "رحلة تجريبية " انتهت بمصرع قائديها

كما لفت المنشور إلى أن وزير الطيران المدني أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران، للتوجه إلى موقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسبابه.

وكانت قد أفادت صحف محلية مصرية أن إسعاف البحر الأحمر دفع بـ4 سيارات بعد تلقيه بلاغًا بسقوط طائرة خاصة بمهبط طيران مطار الجونة شمال مدينة الغردقة، إلا أن الطيارين الذين كانا على متن الطائرة توفيا بمستشفى الجونة إثر نزيف بالمخ والأنف والوجه وكسور متفرقة في الجسم.

حريق هائل بسوق تجاري

واليوم أيضًا، اندلع حريق هائل بسوق تجاري بمنطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب شهود عيان بدأت النيران في الاشتعال داخل معرض للملابس ثم امتدت لأحد الأفران وبعض المحال بشارع جمال عبد الناصر بكفر شكر. 

وتظهر مقاطع فيديو وصور متداولة حالة الفزع التي سادت بين الأهالي بسبب شدة النيران وكثافة الأدخنة المتصاعدة، مما دفعهم للهروب من المنطقة بالكامل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات للسيطرة عليه، ونجحت بالفعل في ذلك دون وقوع إصابات بشرية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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